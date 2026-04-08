Töluverð skautun í málefnum Ísraels og Palestínu Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 8. apríl 2026 10:57 Íslendingar eru sammála um að vera á móti þeim sem eru andstæðingar bóluefna. Vísir/Vilhelm Töluverð skautun er í íslensku samfélagi varðandi málefni Ísraels og Palestínu samkvæmt nýrri könnun Fjölmiðlanefndar. Á móti kemur eru flestir ósammála þeim sem eru á móti bólusetningum. Fjölmiðlanefnd rannsakaði skautun í íslensku samfélagi með því að leggja fyrir lista yfir ákveðna hópa, svo sem stuðningsfólk stjórnmálaflokka, og biðja þátttakendur um að merkja við þá hópa sem þeim mislíkar mjög. Í niðurstöðunum kemur fram að þrjátíu prósent þátttakenda mislíkar mjög við þá sem styðja Miðflokkinn og þar á eftir þá sem styðja Pírata, eða rétt rúm átján prósent. Flokkurinn sem fólki líkaði almennt best við er Framsóknarflokkurinn en einungis 7,5 prósent sögðust mislíka mjög stuðningsfólk hans. Um 65 prósent þátttakenda mislíkar mjög andstæðinga bólusetninga, rúm 59 prósent karla og tæp 72 prósent kvenna. Einnig var litið til þess hvort þátttakendur skilgreindu sig meira til hægri eða vinstri þegar kemur að stjórnmálum. Helmingur hægrimanna mislíkar mjög andstæðinga bólefna og 78,7 prósentum vinstrimanna. Hægrimenn völdu oftast andstæðinga bólusetninga, þar á eftir hóp talsmanna þess að kynin séu fleiri en tvö og síðan stuðningsfólk frjálsrar Palestínu. Tíu hópar sem hægrimönnum mislíkar mjög: Andstæðingar bólusetninga - 50,1% Talsmenn þess að kynin séu fleiri en tvö - 44,7% Stuðningsfólks frjálsrar Palestínu - 41,4% Stuðningsfólk Sósíalistaflokksins - 39,7% Stuðningsfólk hernaðaraðgerða Ísraels á Gasa - 39,6% Andstæðingar þungunarrofs - 39,4% Múslimar - 38,9% Stuðningsfólk Pírata - 37,9% Evrópusinnar - 27,9% Stuðningsfólk Vinstri grænna - 26,6% Þeir hópar sem vinstrimönnum mislíkar hvað mest eru stuðningsfólk hernaðaraðgerða Ísraels á Gasa, þeir sem afneita loftslagsbreytingum og andstæðingar bólusetninga. Tíu hópar sem vinstrimönnum mislíkar mjög: Stuðningsfólk hernaðaraðgerða Ísraels á Gasa - 85,5% Þeir sem afneita loftslagsbreytingum - 80,6% Andstæðingar bólusetninga - 78,7% Andstæðingar þungunarrofs - 74,4% Þjóðernissinar - 68,0% Talsmenn þess að kynin séu aðeins tvö - 65,8% Stuðningsfólk Miðflokksins - 62,6% Talsmenn útgerðarinnar/sjávarútvegsfyrirtæki - 51,6% Milljarðamæringar - 51,1% Íhaldsmenn - 49,8% Miðað við niðurstöður könnunarinnar, sem Maskína framkvæmdi og 978 tóku þátt í, er töluverð skautun í málefnum Ísraels og Gasa sé litið til stjórnmálaskoðana. Vert er að taka fram að í svörum hægrimanna voru bæði stuðningsfólk frjálsrar Palestínu og stuðningsfólk hernaðaraðgerða Ísraels á Gasa ofarlega á lista. Einungis 2,4 prósent vinstrimanna sögðust mislíka mjög stuðningsfólk frjálsrar Palestínu. Einnig var munur á andúð gagnvart þeim sem afneita loftslagsbreytingum. Tæpt 81 prósent vinstrimanna mislíkar mjög þann hóp en tæp 25 prósent hægrimanna. Ofarlega á lista hjá vinstrimönnum var hópur þeirra sem segja að kynin séu aðeins tvö en á móti kemur var næstefst hjá hægrimönnum hópur þeirra sem segja að kynin séu fleiri en tvö. Lesa má skýrsluna í heild sinni hér. Hóparnir sem fólki líkar best við eru gagnkynhneigðir, kjötætur, heilbrigðisstarfsfólk og Pólverjar. Tæpur helmingur hefur áhyggjur Fjölmiðlanefnd rannsakaði einnig viðhorf landsmanna gagnvart erlendum áróðursherferðum. 43,8 prósent sögðust hafa miklar áhyggjur af slíkum herferðum og áttatíu prósent segjast hafa orðið vör við áróðursherferðir. Langflestir urðu varir við slíkt á Facebook, eða 74,4 prósent, þar á eftir 31,8 prósent á Instagram og 29,8 á TikTok. Yngra fólk telur sig betur undirbúið til að sjá í gegnum slíkar áróðursherferðir, alls 68,9 prósent af þátttakendum á aldrinum 18 til 39 ára. Einungis rétt rúm 23 prósent sextíu ára og eldri telja sig undirbúin. Fjölmiðlar Átök í Ísrael og Palestínu Ísrael Palestína Þungunarrof Bólusetningar 