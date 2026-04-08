Sjáðu Harry Kane skora eftir tuttugu sekúndur á móti Real

Tveir leikir fóru fram í átta liða úrslitum Meistaradeildarinnar í fótbolta í gærkvöldi og nú má sjá mörkin úr þessum tveimur leikjum hér inni á Vísi.
Bayern München kom Real Madrid á óvart á útivelli, voru sterkari aðilinn frá upphafi og unnu 2-1. Luis Díaz kom þeim yfir á 41. mínútu og eftir hlé þurfti Harry Kane aðeins tuttugu sekúndur til að tvöfalda forystuna. Englendingurinn hefur nú skorað 49 mörk í 41 leik á þessu tímabili.
Eftir sjötíu mínútur tókst Kylian Mbappé loksins að skora fyrir heimaliðið og halda spænska liðinu á lífi í einvíginu. Þrátt fyrir að heimaliðið hafi vaknað til lífsins undir lokin hélt Bayern München út. Þýska stórveldið hefur því skapað sér afar góða stöðu fyrir seinni leikinn í München.
Kai Havertz var hetja Arsenal í 1-0 útisigri á Sporting í Portúgal en markið skoraði hann eftir að hafa fengið frábæra sendingu frá Gabriel Martinelli. Arsenal er því í fínni stöðu fyrir seinni leikinn í London.