Fótbolti

Sjáðu Harry Kane skora eftir tuttugu sekúndur á móti Real

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Harry Kane fagnar marki sínu eftir að hafa komið Bayern München í 2-0 á móti Real Madrid á fyrstu mínútu seinni hálfleiks.
Harry Kane fagnar marki sínu eftir að hafa komið Bayern München í 2-0 á móti Real Madrid á fyrstu mínútu seinni hálfleiks. Getty/Aitor Alcalde

Tveir leikir fóru fram í átta liða úrslitum Meistaradeildarinnar í fótbolta í gærkvöldi og nú má sjá mörkin úr þessum tveimur leikjum hér inni á Vísi.

Bayern München kom Real Madrid á óvart á útivelli, voru sterkari aðilinn frá upphafi og unnu 2-1. Luis Díaz kom þeim yfir á 41. mínútu og eftir hlé þurfti Harry Kane aðeins tuttugu sekúndur til að tvöfalda forystuna. Englendingurinn hefur nú skorað 49 mörk í 41 leik á þessu tímabili.

Klippa: Mörkin úr leik Real Madrid og Bayern München

Eftir sjötíu mínútur tókst Kylian Mbappé loksins að skora fyrir heimaliðið og halda spænska liðinu á lífi í einvíginu. Þrátt fyrir að heimaliðið hafi vaknað til lífsins undir lokin hélt Bayern München út. Þýska stórveldið hefur því skapað sér afar góða stöðu fyrir seinni leikinn í München.

Kai Havertz var hetja Arsenal í 1-0 útisigri á Sporting í Portúgal en markið skoraði hann eftir að hafa fengið frábæra sendingu frá Gabriel Martinelli. Arsenal er því í fínni stöðu fyrir seinni leikinn í London.

Klippa: Markið úr leik Sporting og Arsenal
Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Arsenal FC Real Madrid CF

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið