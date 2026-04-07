Albert Jónsson, sérfræðingur í öryggis- og varnarmálum og fyrrverandi sendiherra, segir erfitt að rýna í nýjustu yfirlýsingar Donalds Trump, forseta Bandaríkjanna. Hann hafi á sínum forsetaferli gefið út ýmsar yfirlýsingar sem hann svo stendur ekki við. Það verði að gefa sér að það sama gildi nú.
Donald Trump Bandaríkjaforseti virtist fyrr í dag hóta því að útrýma írönsku þjóðinni semji þarlend stjórnvöld ekki við Bandaríkjamenn. Þetta kemur fram í færslu sem hann birti á samfélagsmiðlum í dag þar sem hann segir að svo geti farið að „heil siðmenning deyi í kvöld og verði ekki endurreist á ný“.
Hótunin tengist fresti sem forsetinn gaf Írönum að opna Hormússund og hann hefur ítrekað framlengt.
„Þetta endurspeglar þrönga stöðu hans,“ segir Albert og að Trump hafi síðustu daga reynt að leita að leið út úr þessu, út úr stríðinu, þannig að hann geti samt sem áður lýst yfir einhverjum árangri.
Hann segir lofthernað Trump hafa gengið vel og Íran hafi orðið feikilegu tjóni en það sé ekki hægt að skipta um stjórnvöld með lofthernaði.
„Klerkastjórnin er þarna enn þá, hún er mjög löskuð og sumir horfnir... en stjórnarfarið er það sama,“ segir Albert en rætt var við hann í kvöldfréttum Sýnar.
Hormússundið sé enn lokað og það sé tak sem Íranir hafi á atburðarásinni og Bandaríkjunum sem Trump virðist ekki hafa áttað sig á áður en hann hélt af stað þessari innrás. Í áraraðir hafi legið fyrir að ef eitthvað slíkt myndi gerast myndu Íranir loka Hormússundinu.
Hann segir stöðu Trump ekki bara þrönga hvað varðar stríðið sjálft heldur sé staða hans einnig þröng heima fyrir. Stríðið sé afar óvinsælt og hafi verið það frá upphafi, yfir 60 prósent séu andvíg.
„Þó að Bandaríkin séu ekki háð olíu frá Mið-Austurlöndum verða þau samt fyrir verðhækkunum sem það að loka Hormússundi veldur annars staðar,“ segir hann og að ríki í Asíu og Evrópu séu mjög háð vöruflutningum þaðan í gegn. Það hafi áhrif á vöruverð og hækkun á vörum frá Evrópu og Asíu skili sér þannig einnig til Bandaríkjanna.
Óvinsældir stríðsins og vöruhækkanir hafi áhrif og það séu yfirvofandi þingkosningar í Bandaríkjunum í haust.
Spurður hvort hann telji Trump vera að tala um að nota kjarnorkuvopn á Íran segir Albert hann hvergi nefna slík vopn.
„Það eru margir frestir liðnir varðandi Hormússund, hann hefur bakkað út úr því, og sumir myndu segja að ferill hans sem forseti sé stráður stóryrðum sem hann hefur bakkað út úr. Ég get ekki sett mig inn í hugarheim Bandaríkjaforseta eða áttað mig á hvað hann meinar nákvæmlega með þessum yfirlýsingum. En áttum okkur á að það er ekki langt síðan hann var með stórar yfirlýsingar í garð nágranna okkar, Grænlendinga, hann hætti við það allt saman. Eigum við ekki að gefa okkur að þetta hafi verið svona yfirlýsing, að orð og efndirnar verði ekki í líkingu við það sem margir óttast nú?“