Belgíski ævintýramaðurinn Patrick De Wilde hefur hætt störfum sem þjálfari Völsungs í Lengjudeild karla í fótbolta.
De Wilde tók við þjálfarastöðunni í desember af Aðalsteini Jóhanni Friðrikssyni, sem hafði verið þjálfari Völsungs í þrjú ár áður.
De Wilde stýrði liðinu aðeins í nokkrum leikjum á undirbúningstímabilinu því Völsungur dró sig úr keppni í Lengjubikarnum.
Hans síðasti leikur við stjórnvölinn var 3-2 tap gegn 2. deildarliði Kormáks/Hvöt í Mjólkurbikarnum.
Félagið hefur nú tilkynnt um starfslok ævintýramannsins frá Belgíu, sem hafði starfað sem þjálfari, tæknilegur ráðgjafi, aðstoðarþjálfari, leikmannanjósnari og leikgreinandi á sínum ferli í Belgíu, Kína, Íran, Sádi-Arabíu, Túnis, Úrúgvæ og Nepal.
Elfar Árni Aðalsteinsson og Bjarki Baldvinsson munu stýra liðinu til bráðabirgða meðan leitað er að nýjum þjálfara. Fyrsti leikur Völsungs í Lengjudeildinni verður gegn Leikni þann 25. apríl.
Völsungur endaði í sjöunda sæti í Lengjudeild karla í fyrra, tólf stigum frá sæti í umspilinu og sex stigum frá fallsæti.