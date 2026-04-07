Fótbolti

Úti er ævin­týri hjá Völsungi

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Patrick De Wilde er hættur áður en tímabilið hefst.

Belgíski ævintýramaðurinn Patrick De Wilde hefur hætt störfum sem þjálfari Völsungs í Lengjudeild karla í fótbolta.

De Wilde tók við þjálfarastöðunni í desember af Aðalsteini Jóhanni Friðrikssyni, sem hafði verið þjálfari Völsungs í þrjú ár áður.

De Wilde stýrði liðinu aðeins í nokkrum leikjum á undirbúningstímabilinu því Völsungur dró sig úr keppni í Lengjubikarnum. 

Hans síðasti leikur við stjórnvölinn var 3-2 tap gegn 2. deildarliði Kormáks/Hvöt í Mjólkurbikarnum.

Félagið hefur nú tilkynnt um starfslok ævintýramannsins frá Belgíu, sem hafði starfað sem þjálfari, tæknilegur ráðgjafi, aðstoðarþjálfari, leikmannanjósnari og leikgreinandi á sínum ferli í Belgíu, Kína, Íran, Sádi-Arabíu, Túnis, Úrúgvæ og Nepal.

Elfar Árni Aðalsteinsson og Bjarki Baldvinsson munu stýra liðinu til bráðabirgða meðan leitað er að nýjum þjálfara. Fyrsti leikur Völsungs í Lengjudeildinni verður gegn Leikni þann 25. apríl.

Völsungur endaði í sjöunda sæti í Lengjudeild karla í fyrra, tólf stigum frá sæti í umspilinu og sex stigum frá fallsæti.

