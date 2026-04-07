Al­var­lega slasaður eftir um­ferðar­slys í Mý­vatns­sveit

Lovísa Arnardóttir skrifar
Báðir voru fluttir með þyrlu til Akureyrar. 
Báðir voru fluttir með þyrlu til Akureyrar.  Vísir/Vilhelm

Tveir voru fluttir með þyrlu Landhelgisgæslunnar á Sjúkrahúsið á Akureyri í kjölfar umferðarslyss á Hringvegi við Neslönd í Mývatnssveit klukkan 12.45 í dag.

Samkvæmt tilkynningu Lögreglunnar á Norðurlandi eystra lenti bíll utan vegar. Tveir voru í bílnum og er annar aðilinn talinn alvarlega slasaður samkvæmt tilkynningu en björgunaraðilar notuðu björgunarklippur til að ná viðkomandi úr bílnum.

Báðir voru fluttir með þyrlu Landhelgisgæslunnar til aðhlynningar á Sjúkrahúsinu á Akureyri. Viðbragðsaðilar frá Þingeyjarsveit, Húsavík og Akureyri fóru á vettvang.

Samkvæmt tilkynningu er unnið að rannsókn slyssins og vegna þess geta orðið umferðartafir um Hringveg norðan og vestan við Mývatn fram eftir degi. Vegfarendum er bent á veginn austan og sunnan við Mývatn.

