Tveir voru fluttir með þyrlu Landhelgisgæslunnar á Sjúkrahúsið á Akureyri í kjölfar umferðarslyss á Hringvegi við Neslönd í Mývatnssveit klukkan 12.45 í dag.
Samkvæmt tilkynningu Lögreglunnar á Norðurlandi eystra lenti bíll utan vegar. Tveir voru í bílnum og er annar aðilinn talinn alvarlega slasaður samkvæmt tilkynningu en björgunaraðilar notuðu björgunarklippur til að ná viðkomandi úr bílnum.
Báðir voru fluttir með þyrlu Landhelgisgæslunnar til aðhlynningar á Sjúkrahúsinu á Akureyri. Viðbragðsaðilar frá Þingeyjarsveit, Húsavík og Akureyri fóru á vettvang.
Samkvæmt tilkynningu er unnið að rannsókn slyssins og vegna þess geta orðið umferðartafir um Hringveg norðan og vestan við Mývatn fram eftir degi. Vegfarendum er bent á veginn austan og sunnan við Mývatn.