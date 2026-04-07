Fótbolti

Tómas Bent mögu­lega í úr­slita­leik um titilinn á lokadeginum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Tómas Bent Magnússon og félagar í Hearts eru í aðalhlutverki í titilbaráttunni en félagið hefur ekki orðið skoskur meistari í 66 ár.
Tómas Bent Magnússon og félagar í Hearts eru í aðalhlutverki í titilbaráttunni en félagið hefur ekki orðið skoskur meistari í 66 ár. Getty/Roddy Scott

Hearts og Celtic gætu mæst í hreinum úrslitaleik um skoska meistaratitilinn á lokadegi tímabilsins í skosku úrvalsdeildinnni í fótbolta eftir að forráðamenn deildarinnar gáfu út leikjaniðurröðunina eftir skiptingu deildarinnar.

Tólf liða efstu deild í Skotlandi er skipt í tvo sex liða hluta eftir 33. umferðina sem er um komandi helgi. Rangers er þriðja liðið sem tekur þátt í þessu þriggja liða kapphlaupi um titilinn.

Skoska deildin reynir venjulega að forðast það sem gæti orðið að úrslitaleik milli Celtic og Rangers vegna öryggismála og síðasti Glasgow-slagur tímabilsins, þar sem ríkjandi meistarar Celtic taka á móti Rangers, hefur verið settur á sunnudaginn 10. maí eða í þriðju síðustu umferðinni.

Tómas Bent Magnússon og félagar í Hearts hafa komið öllum á óvart á þessu tímabili og liðið frá Edinborg, sem hefur óvænt verið lengi í forystu, hefur leik eftir skiptinguna með grannaslag á útivelli gegn Hibernian sunnudaginn 26. apríl.

Forysta Hearts á Rangers minnkaði í eitt stig um helgina en liðið tekur á móti Rangers mánudaginn 4. maí næstkomandi.

Síðasti leikur Rangers á deildartímabilinu er þriðja heimsóknin til Falkirk, sem hefur einum heimaleik fleira en öll hin liðin vegna ójafnvægis í leikjafjölda, þar sem búist var við að þeir myndu enda í neðri hluta töflunnar.

Hearts varð síðast skoskur meistari árið 1960 eða fyrir 66 árum síðan. Celtic hefur unnið undanfarin fjögur ár og Rangers vann síðast árið 2021. Annaðhvort Celtic eða Rangers hafa unnið titilinn frá 1985 eða síðan að Aberdeen varð síðast meistari, þá undir stjórn Sir Alex Ferguson.

Skoski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið