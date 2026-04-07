Tugum sagt upp í þremur hópuppsögnum

Vinnumálastofnun bárust þrjár tilkynningar um hópuppsagnir í marsmánuði. Níutíu var sagt upp störfum.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá Vinnumálastofnun.
Með hópuppsögn er átt við uppsagnir atvinnurekanda á fastráðnum starfsmönnum þar sem fjöldi starfsmanna sem sagt er upp á þrjátíu daga tímabili er að minnsta kosti 10 starfsmenn í fyrirtækjum sem venjulega hafa 21-99 í vinnu, minnst 10% starfsmanna í fyrirtækjum með 100-299 í vinnu eða minnst 30 starfsmenn þar sem venjulega eru 300 eða fleiri.
Flestir þeirra sem sagt var upp störfum störfuðu við mannvirkjagerð, alls sextíu starfsmenn. Þá var þrjátíu starfsmönnum sagt upp á sviði verslunar.
„Uppsagnirnar koma flestar til framkvæmda á tímabilinu maí 2026 til júní 2026,“ segir í tilkynningunni.
Í febrúar bárust tvær tilkynningar um hópuppsögn þar sem 69 starfsmönnum var sagt upp.
Hlutfall atvinnulausra var 7,1 prósent í febrúar þegar leiðrétt hefur verið fyrir árstíðarbundnum sveiflum. Það samsvarar sautján þúsund einstaklingum. Atvinnuleysi jókst um 0,4 prósent milli mánaða.