Geimfararnir um borð í Artemis II eldflauginni eru nú á leið til jarðar að nýju eftir að hafa farið lengra út í geim en nokkrir aðrir geimfararar.
Artemis náði lengst í 406 .771 kílómetra fjarlægð frá jörðu. Í nótt rofnaði sambandið við geimfarið á meðan það var á bakvið tunglið en samband komst aftur á um 40 mínútum síðar eins og reiknað hafði verið með.
Flugstjórinn Reid Wiseman segir að áhöfnin hafi séð hluti sem enginn annar hefur séð áður og flugmaðurinn Victor Glover sagði engin lýsingarorð til yfir það sem þau sáu. Þótt geimfararnir um borð í Artemis séu ekki þeir fyrstu til að fara að fjarhlið tunglsins hafa engir aðrir menn farið eins langt frá jörðu og þau gerðu í þessari ferð, sem gerir það sem þau sáu með sínum beru augum einstakt.
Donald Trump Bandaríkjaforseti hringdi í geimfarana þegar samband komst aftur á og óskaði þeim til hamingju um leið og hann bauð þeim í Hvíta húsið.
Í um klukkustund voru geimfararnir í því í algjörum sólmyrkva þar sem tunglið skyggði á. Búist er við því að geimfarið lendi einversstaðar í Kyrrahafinu aðfararnótt næsta laugardags.
Í nótt fara geimfararnir um borð í Artemis II aftur fyrir tunglið og í um fjörutíu mínútur rofnar allt samband við þá. Sjálft tunglið er fyrir. Í leiðinni verða þeir lengra að heiman en nokkur manneskja frá upphafi.
Geimferðastofnun Bandaríkjanna, betur þekkt sem NASA, hefur deilt myndum af jörðinni sem áhöfn Orion-geimfarsins, sem er nú á leið til tunglsins, tók úr geimfarinu á fimmtudaginn.