„Þetta er al­gjör hetju­dáð að fara þarna upp á“

Agnar Már Másson skrifar
Þetta er algjör hetjudáð að fara upp á," segir íbúi í næsta húsi.
Aðsend

Fjöldi björgunarsveitarmanna í Vestmannaeyjum stóð í ströngu við að festa þakkjöl sem var við það að losna af húsi í Fjólugötu í dag.

Jón Þór Víglundsson hjá Landsbjörg greindi frá því við Vísi fyrr í dag að björgunarmenn í Eyjum hefðu verið ræstir út þar sem vegna yfirvofandi tjóns á húsi þar sem þakkjölur hafði losnað.

Gular og appelsínugular viðvaranir eru í gildi um landið vegna austanstorms. 

Vindurinn hefur verið hvað hvassastur í Vestmannaeyjum í dag og hefur mælst um 38 m/s en mesta hviðan þar hefur mælst allt að 49 m/s á Stórhöfða.

„Þetta er algjör hetjudáð að fara þarna upp á,“ segir Helga Georgsdóttir, íbúi í næsta húsi í Fjólugötu, þar sem téð hús er að finna. 

Helga sendi Vísi myndskeið þar sem sjá mátti björgunarsveitarmenn reyna að festa kjölinn aftur við húsið, en hvassviðrið gerði þeim erfiðara fyrir.

Hún segir að hátt í tíu björgunarsveitarmenn hafi verið á vettvangi en þeir séu nú farnir þar sem þeim hafi tekist að binda kjölinn fastan.

