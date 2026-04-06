Fastir bílar, fall af hestbaki og þakkjölur við það að losna Agnar Már Másson skrifar 6. apríl 2026 13:01 Víða er ófært í dag. Mynd úr safni. Vísir/Vilhelm Björgunarsveitir landsins hafa þurft að sinna ýmsum verkefnum í austanbylnum sem gengur yfir. Verkefnin snúa meðal annars að föstum bílum í umferðinni, konu sem féll af hestbaki og þakkili sem er við það að losna. „Það er kannski ekki búið að vera neitt brjálað að gera en það eru að byrja að koma inn einhver verkefni," segir Jón Þór Víglundsson hjá Landsbjörg í samtali við Vísi. Fyrsta verkefni björgunarsveita hafi verið skömmu fyrir hádegi þegar tilkynnt var um tíu til fimmtán bíla sem fastir væru á Þingvallaheiði rétt sunnan við Miðfellsheiði og austan við Þingvallavatn. „Mér sýnist það vera leyst," segir Jón Þór. Þá hafi björgunarsveitarmenn einnig þurft að sinna föstum bílum á Hellisheiði og í Þrengslum. Björgunarsveitir í Hveragerði hafi svo verið ræstar út eftir að kona féll af hestbaki og hún flutt með sjúkrabíl. Jón Þór kvaðst ekki vita meira um tildrög slyssins. Enn fremur segir Jón Þór að björgunarsveitir í Vestmannaeyjum hafi verið ræstar út þar sem vegna yfirvofandi tjóns á húsi. „Þakkjölur var byrjaður að losna," segir Jón Þór um útkallið í Vestmannaeyjum. Vindur í Vestmannaeyjum hefur mælst um 38m/s en mesta hviðan þar mælst allt að 49 m/s á Stórhöfða. Ef þú vilt koma á framfæri frétt, ábendingu eða myndum vegna austanbylsins geturðu sent okkur fréttaskot hér.