Van­hæfi fyrir­tækisins til að sinna skyldum sínum sé al­gert

Eiður Þór Árnason skrifar
Jóhann Gunnar Stefánsson, fyrrverandi formaður Félags sumarhúsaeigenda í Úthlíð. Veitur eru hluti af Orkuveitunni. Aðsend/Vísir

Sumarhúsaeigandi í Úthlíð í Bláskógabyggð segir vatnsskort hafa verið viðvarandi vandamál á svæðinu um árabil og gagnrýnir Veitur harðlega fyrir að hafa ekki gripið til frekari ráðstafana. „Vanhæfi fyrirtækisins til að sinna skyldum sínum og bregðast við vandamálinu er því algert.“

Þetta segir Jóhann Gunnar Stefánsson sem er jafnframt fyrrverandi formaður Félags sumarhúsaeigenda í Úthlíð. Hann hefur átt hús í Úthlíð í 32 ár, segist ítrekað hafa orðið var við lítið vatnsmagn og tvisvar upplifað algjört vatnsleysi, núna síðast um páskana.

Jóhann segir Veitur hafa fengið að tengjast sveitaveitu Bláskógabyggðar líkt og hafi áður verið gert í svipuðum aðstæðum til að bjarga ástandinu fyrir páskahelgina en þessi lausn hafi dugað skammt.

„Sú leið dugar hins vegar ekki lengur þar sem veitur Bláskógabyggðar anna ekki þessu aukna álagi héðan úr Úthlíð nú um páskahelgina. Það var því lokað fyrir þá innspýtingu til að Bláskógaveita gæti uppfyllt þarfir sinna viðskiptavina.“ Úthlíð sé ekki þeirra á meðal en sumarhúsaeigendur þar greiði samt sem áður fasteignagjöld til Bláskógabyggðar.

Þekkt vandamál

„Í grófum dráttum er ástandið þannig að Veitur gera lítið annað en að tilkynna fólki um núverandi ástand en ekki það sem fram undan er, hvað þá að koma fram með einhverja lausn.“

Jóhann fullyrðir að vatnsþörfin í Úthlíð sé tvöföld á við það sem vatnslindin ofan við Austurhlíð í Bjarnarfelli, þaðan sem kalda vatnið er sótt, geti staðið undir. Því vanti mikið upp á þegar mikill mannfjöldi er á svæðinu.

„Þetta er gömul frétt og löngu þekktur veruleiki og hefur gerst áður. Veitur hafa hins vegar aldrei brugðist við vandamálinu nema með því að senda á sumarhúsaeigendur SMS þegar skaðinn er skeður með beiðnum um að fækka klósettferðum og taka styttri sturtuferðir.“

Fyrir ofan sumarhúsahverfið sé að finna mikla uppsprettu af köldu vatni meðfram vatnasvæði Brúarár sem hægt væri að nýta, að sögn Jóhanns. Sumarhúsahverfin í Brekkuskógi, Reykjaskógi og Miðhúsaskógi hafi meðal annars nýtt sér þennan möguleika.

„Af hverju hafa Veitur ekki nýtt sér þann kost? Er staðan virkilega þannig að sumarhúsaeigendur í Úthlíð verði að taka sig saman og sjá sjálfir um öflun á fersku vatni vegna vanhæfis Veitna til að sinna þessu? Þá greiða sumarhúsaeigendur gjald fyrir alla þá þjónustu sem þeim er ætlað en fá jafnvel ekki.“

