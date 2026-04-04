Segir stjórnvöld vinna gegn ferðaþjónustunni Smári Jökull Jónsson skrifar 4. apríl 2026 13:19 Pétur Óskarsson er formaður Samtaka ferðaþjónustunnar. Vísir/Einar Formaður Samtaka ferðaþjónustunnar segir stjórnvöld vinna gegn fyrirtækjum í íslenskri ferðaþjónustu. Mikill kurr sé í aðilum á íslenska markaðnum og dæmi séu um söluaðila erlendis sem ekki selji ferðir til Íslands sökum óvissu um verð. Nýlega tilkynntu stjórnvöld um fyrirhugaða hækkun virðisaukaskatts á baðlón við töluverða óánægju aðila innan ferðaþjónustunnar. Formaður samtaka ferðaþjónustunnar segir óvissu hvað varðar útspil stjórnvalda sífellt vera að aukast og að stórar ákvarðanir séu teknar með stuttum fyrirvara. „Dæmi um það eru gistináttaskatturinn og innviðagjöld á skemmtiferðaskip sem er ákveðið með nokkurra daga fyrirvara. Kílómetragjaldið núna síðast og vörugjöld á bíla. Þetta er allt ákveðið með nokkurra daga fyrirvara og tekur síðan gildi strax. Nú erum við síðan með hangand yfir okkur óvissu um gjaldtöku á ferðamannastöðum í eigu ríkisins,“ segir Pétur Óskarsson, formaður Samtaka ferðaþjónustunnar. Þolinmæði söluaðila brátt á þrotum Hann segir fyrirtæki í ferðaþjónustu vinna langt fram í tímann og búið sé að gefa út verð að hluta til fyrir næsta ár. „Við heyrum það frá söluaðilum okkar að þolinmæði þeirra er orðin mjög takmörkuð. Þeir eru auðvitað bundnir af neytendarétti í sínum löndum og geta ekki breytt verði á ferðum sem er búið að bóka. Öll þessi heimatilbúna óvissa bætist ofan á það sem við erum að horfa á úti í heimi,“ bætir Pétur við. Hann hafi til dæmis heyrt frá söluaðilum í Bretlandi sem segjast ekki selja ferðir til Íslands vegna óvissu. Mikill kurr sé í íslenskum ferðaþjónustuaðilum. „Nýjasta útspil ríkisstjórnarinnar kom núna í fjármálaáætluninni með hækkun virðisaukaskatts á baðlónin sem eru núna okkar dýrætasta og sterkasta samkeppnisforskot. Bara að setja það í loftið setur af stað mikinn kurr hjá bæði innlendum og erlendum aðilum sem eru að bjóða íslenska ferðaþjónustu.“ Hlúa þurfi að ferðaþjónustunni Útspil stjórnvalda auki hvorki arðsemi í greininni né hagvöxt. „Þessi hegðun stjórnvalda, eins og við upplifðum um síðustu áramót og þar á undan, er auðvitað þannig að það er ekki verið að vinna með okkur, það er verið að vinna gegn okkur,“ segir Pétur og bætir við að atvinnugreinin þurfi stuðning. „Það sem ferðaþjónustan þarf á að halda núna er að það sé hlúð að henni og að það sé stuðningur stjórnvalda við greinina. Þar sem hún standi með okkur en ekki gegn okkur með þessum endalausu hugmyndum um nýja skatta og ný gjöld.“ Hann segir forráðamenn greinarinnar eiga í samtölum við stjórnvöld. „Það er okkar hlutverk að reyna að skýra fyrir þeim hvað þetta skiptir máli. Við erum búin að tala um þetta í meira en áratug að fyrirsjáanleiki sé algjör grundvöllur reksturs í ferðaþjónusut. Stjórnvöld segjast skilja það en það er bara í orði en því miður ekki á borði," segir Pétur að lokum Ferðaþjónusta Skattar, tollar og gjöld Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur 