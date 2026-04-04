„Þetta gekk eins og í lygasögu“ Lovísa Arnardóttir skrifar 4. apríl 2026 12:15 Páll Óskar skemmti gestum á Aldrei fór ég suður í gær. Aldrei fór ég suður Kristján Freyr Halldórsson, rokkstjóri Aldrei fór ég suður, segir hátíðin hafa gengið glimrandi vel í gær. Veðrið hafi leikið við gesti hátíðarinnar og von sé á stórskemmtun í kvöld þegar Joey Christ, Alaska1867 og Skítamórall stíga á svið. Hann telur þúsundir hafa komið á hátíðina í gær og á von á öðru eins í kvöld. „Þetta gekk eins og í lygasögu, ég hreinlega er ekki enn kominn úr skýjunum. Það var rjómablíða framan og kom svo einhvern veginn svona jólakafld, eða páskakafald í enda dagskrár og það voru allir brosandi og allt eins og við viljum hafa það,“ segir Kristján Freyr. Þessar stúlkur skemmtu sér vel á Aldrei fór ég suður í gær. Aldrei fór ég suður Færðin ekki að spilla Hann segir gesti hafa skemmt sér vel og tónlistarfólkið hafa slegið í gegn. Hann segir færð ekki hafa haft áhrif. „Ég var akkúrat að koma af flugvellinum og var að skila af mér tónlistarfólki sem var að skemmta í gær sem þurfti að komast aftur til sinna heima og fékk innáskipt nokkrum hljómsveitum sem skemmta í kvöld. Það er blár himinn og sól.“ Hann segir hafa snjóað í gær en ekki það mikið að það hafi spillt skemmtun. „Hér er allt einhvern veginn eins og að labba um í póstkorti. Ég er ekki að grínast.“ Hátíðin er líka fjölskylduhátíð. Aldrei fór ég suður Ókeypis er á hátíðina og því ekki hægt að áætla fjölda út frá seldum miðum. Kristján Freyr telur að þúsundir hafi mætt í gær. „Það komast ekki allir fyrir í skemmunni, vitanlega, en við erum með frábært útisvæði og hljóðkerfi sem hljómsveitin Rage Against the Mchine notaði þegar þeir komu til Íslands fyrir nokkrum árum síðan, og stóran útiskjá. Þannig fólk nýtur þess að vera úti og spjalla saman í góða veðrinu.“ „Það ná mjög margir að njóta og við fengum fullt af gestum í gær og ég er ekki frá því að það hafi verið slegið eitthvað met.“ Kristján Freyr segir alltaf hafa verið ókeypis á hátíðina og það standi ekki til að breyta því. Það sé sveitarfélaginu, bakhjörlum og íbúum að þakka. „Við erum sjúklega þakklát fyrir alla þessa aðstoð og hvað gestir skemmta sér fallega.“ Hann segir dagskrá víða um Vestfirði um páskana og margt að gerast. Hann segir kvöldið í kvöld byrja á rokki. Aðstandendur hafi gengið í fóstbræðralag með Bræðslunni og fyrsta band á svið í kvöld, Chögma, komi að austan. „Það er fjári gott rokk sem við byrjum á.“ Ungir sem aldnir skemmta sér saman á Ísafirði. Aldrei fór ég suður Bland í poka Eftir það taki goth-rokksveitin Kælan mikla við og svo eftir það annars konar tónlist þegar Úlfur Úlfur, Alaska 1867 og Joey Christ stíga saman á svið og svo Skítamórall síðastir. „Svo er þetta bara þetta bland í poka sem áhorfendur og gestir Aldrei fór ég suður eru vanir og taka alltaf vel á móti því sem er boðið upp á á sviðinu.“ „Við viljum að þetta sé fjölskylduhátíð, og hún er það,“ segir hann og að dagskrá hefjist yfirleitt um kvöldmatarleytið og ljúki um miðnætti. „Skítamórall slær botninn í þetta undir miðnætti. Við hlökkum mikið til að halda risastórt ball undir lok dagskrár í kvöld og fögnum þessari hátíð sem er sirka 21. eða 22. hátíðin. Það er engan bilbug á okkur að finna. Það er þvílík stemning í okkar herbúðum. Páskar Aldrei fór ég suður Ísafjarðarbær Tónlist Tónleikar á Íslandi 