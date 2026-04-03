Fótbolti

Draumabyrjun hjá Lindu Líf í atvinnumennskunni

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Linda Líf Boama hefur komið með beinum hætti að fjórum mörkum í fyrstu tveimur leikjum sínum í sænsku deildinni. @kristianstadsdff

Linda Líf Boama er að byrja atvinnumannaferilinn frábærlega með Kristianstad og hefur skorað þrjú mörk í fyrstu tveimur leikjunum eftir að hún var valin í íslenska kvennalandsliðið í fótbolta.

Linda Líf skoraði tvívegis í dag í 4-1 sigri Kristianstad í Íslendingaslag á móti Djurgården. Hún er markahæst í deildinni og hefur alls komið að fjórum mörkum í fyrstu tveimur umferðunum.

Kristianstad var 2-1 yfir í hálfleik eftir að Linda kom liðinu yfir með marki úr vítaspyrnu rétt fyrir hálfleik. Linda skoraði af miklu öryggi úr vítinu.

Alice Egnér hafði komið liðinu í 1-0 strax á 4. mínútu en Urara Watanabe jafnaði metin á 19. mínútu.

Linda bætti öðru marki við á upphafsmínútum seinni hálfleiks þegar hún skoraði af stuttu færi eftir fyrirgjöf Viktoriu Persson.

Filippa Andersson Widén skoraði síðan fjórða markið á 75. mínútu.

Linda Líf var í byrjunarliðinu ásamt Alexöndru Jóhannsdóttur en María Grós Ólafsdóttir var í byrjunarliði Djurgården. Elísa Lana Sigurjónsdóttir kom inn á fyrir Lindu á 78. mínútu.

Nik Chamberlain, fyrrum þjálfari Þróttar og Breiðabliks í Bestu deildinni, hefur þar með stýrt sínu liði til sigurs í fyrstu tveimur deildarleikjunum.

Liðið er á toppnum með sex stig af sex mögulegum og markatöluna 7-3.

Sænski boltinn

