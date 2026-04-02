Hryðjuverkamálið á dag­skrá Lands­réttar í maí

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Ísidór Nathansson og Sindri Snær Birgisson eru sakborningar í málinu.

Hryðjuverkamálið svokallaða er á dagskrá Landsréttar í annað sinn 21, maí. Hæstiréttur ómerkti dóm Landsréttar í málinu fyrir rúmum tveimur mánuðum. Ákærðu var gefið að sök vopnalagabrot og tilraun til hryðjuverka.

Málið var fyrst tekið fyrir í Héraðsdómi Reykjavíkur í febrúar 2024 eftir umfangsmikla rannsókn lögreglu. Sindri Snær Birgisson og Ísidór Nathansson eru ákærðir fyrir tilraun til hryðjuverka og vopnalagabrot. Á báðum dómsstigum hafa þeir verið sýknaðir af hryðjuverkahluta ákærunnar. Sindri var dæmdur í átján mánaða fangelsi í Landsrétti fyrir vopnalagabrot og Ísidór í fimmtán mánaða fangelsi.

Hæstiréttur taldi að ágallar hefðu verið á túlkun Landsréttar á sönnunarkröfumalmennra hegningarlaga svo og á aðferð við sönnunarmat og samningu hins áfrýjaða dóms sem voru til þess fallnir að hafa veruleg áhrif á niðurstöðu málsins.

Þar sem Hæstiréttur gæti ekki endurmetið niðurstöðu hins áfrýjaða dóms um sönnunargildi munnlegs framburðar hafi verið óhjákvæmilegt vegna framangreindra annmarka að ómerkja hinn áfrýjaða dóm í heild sinni og vísa málinu aftur til Landsréttar til löglegrar meðferðar og dómsálagningar á ný.

