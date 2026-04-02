Hryðjuverkamálið á dagskrá Landsréttar í maí Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 2. apríl 2026 16:47 Ísidór Nathansson og Sindri Snær Birgisson eru sakborningar í málinu. Vísir/Vilhelm Hryðjuverkamálið svokallaða er á dagskrá Landsréttar í annað sinn 21, maí. Hæstiréttur ómerkti dóm Landsréttar í málinu fyrir rúmum tveimur mánuðum. Ákærðu var gefið að sök vopnalagabrot og tilraun til hryðjuverka. Málið var fyrst tekið fyrir í Héraðsdómi Reykjavíkur í febrúar 2024 eftir umfangsmikla rannsókn lögreglu. Sindri Snær Birgisson og Ísidór Nathansson eru ákærðir fyrir tilraun til hryðjuverka og vopnalagabrot. Á báðum dómsstigum hafa þeir verið sýknaðir af hryðjuverkahluta ákærunnar. Sindri var dæmdur í átján mánaða fangelsi í Landsrétti fyrir vopnalagabrot og Ísidór í fimmtán mánaða fangelsi. Nánari umfjöllun um dóm Landsréttar má finna hér: Hæstiréttur taldi að ágallar hefðu verið á túlkun Landsréttar á sönnunarkröfumalmennra hegningarlaga svo og á aðferð við sönnunarmat og samningu hins áfrýjaða dóms sem voru til þess fallnir að hafa veruleg áhrif á niðurstöðu málsins. Þar sem Hæstiréttur gæti ekki endurmetið niðurstöðu hins áfrýjaða dóms um sönnunargildi munnlegs framburðar hafi verið óhjákvæmilegt vegna framangreindra annmarka að ómerkja hinn áfrýjaða dóm í heild sinni og vísa málinu aftur til Landsréttar til löglegrar meðferðar og dómsálagningar á ný. Grunaðir um skipulagningu hryðjuverka Dómsmál