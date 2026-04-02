Ís­land, Græn­land og Fær­eyjar saman hefðu sterka samnings­stöðu

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Eldur Ólafsson er stofnandi og forstjóri málmleitarfélagsins Amaroq minerals, sem vinnur að gullgreftri í Grænlandi.
Eldur Ólafsson forstjóri Amaroq Minerals segir að ef Ísland, Færeyjar og Grænland semji um fríverslunarsamning og sameini krafta sína séu þau í afar sterkri samningsstöðu gagnvart Evrópu, Bandaríkjunum og Asíu. Norður-Atlantshaflöndin skipti nú heiminn máli og það eigi þau að nýta sér fram í rauðan dauðann.

Eldur skrifaði grein sem birtist í Morgunblaðinu í dag fyrir hönd Verkefnisins Inneq svokallaðs. Greinin er stíluð á ríkisstjórnina en í henni hvetur Eldur til að Ísland, Færeyjar og Grænland gangi saman til samninga við umheiminn og styrki þannig stöðu sína.

Stærri Hoyvíkursamningur

Hann segir í samtali við fréttastofu að fyrir liggi fyrirmynd að slíkum samningi: Hoyvíkursamningurinn sem er fríverslunarsamningur milli Íslands og Færeyja. Hann segir Eldur einn þann besta sem Ísland hefur gert.

„Árið 2005 ætluðu grænlendingar að vera með í þessum samningi en hættu við. Verkefnið Inneq miðar að því að taka þennan samning og færa Grænland inn í hann. Öll saman myndum við alveg gríðarlega sterka heild.“

Inneq þýðir einmitt eldur á grænlensku en hópinn segir Eldur samanstanda af einstaklingur, stórum lögfræðistofum innlendum og erlendum og öflugum fyrirtækjum sem hann kveðst ekki geta gefið upp hver eru.

„Inneq-hópurinn hefur séð tækifæri og það er oft þægilegra fyrir einkaaðila að geta átt svona samræður við stjórnvöld og viðrað málin,“ segir hann.

Ekki spurning um með eða á móti ESB

Stórveldi heimsins vilji hafa ítök í Norður-Atlantshafi og eyríkin verði að nýta sér það.

„Ef öll þrjú lönd segjast vilja gera fríverslunarsamning við Evrópu til dæmis til að fella niður mengunarskatta þá myndarðu þér samningsstöðu til að fá þá hluti sem þú þarft. Málmar skipta máli, varnarmál skipta máli,“ segir Eldur.

Hann segir þetta ekki spurningu um að vera með eða á móti Evrópusambandinu heldur um að byrja á næsta nágrenni okkar.

„Það mun taka styttri tíma en innganga í Evrópusambandið, ég get lofað því.“

„Í gegnum Norðurlandasamstarfið erum við með flesta samninga klára. Við erum flestöll með skattasamninga okkar á milli. Við skiptum svo miklu máli núna og við eigum að nýta okkur það fram i rauðan dauðann,“ segir Eldur Ólafsson forstjóri Amaroq Minerals.

