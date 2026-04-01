Finna aukna for­dóma: Syninum sagt að „drulla sér aftur upp í tré“

Margrét Helga Erlingsdóttir skrifar
Telma Tómasson les kvöldfréttir í kvöld.
Ættleiddar konur á Íslandi hafa áhyggjur af börnunum sínum því þær finna fyrir auknum kynþáttafordómum hér á landi. Syni annarrar þeirra var á knattspyrnumóti sagt að „drulla sér aftur upp í tré“ og meiðandi ummæli verða sífellt algengari. Við fáum að heyra allt um þeirra reynsluheim í kvöldfréttum.

Við segjum frá glænýrri Maskínukönnun þar sem hugur Reykvíkinga til borgaryfirvalda var kannaður. Óhætt er að segja að óánægja vaxi nú um stundir.

Í kvöldfréttum verður farið ofan í saumana á óvæntum tíðindum úr flugheiminum. Á næstu vikum kemur í ljós hvort verði af kaupum Icelandair á tæpum helmingshlut í Fly Play Europe á Möltu.

Áætlunarflug á rafmagnsflugvélum er hafið í tilraunaskyni bæði í Noregi og Skotlandi. Kristján Már fjallar um tækniþróun í flugi í fréttatímanum.

Klippa: Kvöldfréttir 1. apríl 2026

Auðtrúa landsmenn hlupu 1. apríl í dag. Fréttamaður okkar ætlar að fara yfir besta grínið og ræða við „yfirgabbara“ fréttastofunnar sem leiðir okkur í allan sannleikann um það sem til þarf fyrir gott aprílgabb. Þá verðum við í beinni útsendingu með liðsmönnum Blökastsins sem eru nú í óðaönn að undirbúa veglegasta páskabingóið til þessa.

Í sportinu náum við tali af Rúnari Kárasyni sem segir skilið handboltann og hittum 17 ára Norðurlandameistara í hnefaleikum.

Í Íslandi í dag heyrum við sögu móður sem bendir á að strákar lendi líka í ofbeldi í nánum samböndum. Þetta og meira til á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar á slaginu 18.30.

