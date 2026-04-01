Síðasti séns til að skrá kílómetrastöðuna Margrét Helga Erlingsdóttir skrifar 1. apríl 2026 14:00 Þeir sem ná að skila skráningu fyrir miðnætti fá ekki tuttugu þúsund króna vanskráningargjald. Nú eru síðustu forvöð að skrá kílómetrastöðu ökutækja því eftir daginn í dag munu þeir sem ekki hafa skráð stöðuna fá tuttugu þúsund króna vanskráningargjald. Sem stendur eiga eigendur fimm þúsund ökutækja enn eftir að senda sína stöðu inn. Frá fyrsta janúar þessa árs hefur þurft að greiða kílómetragjald af öllum ökutækjum óháð orkugjafa en gjaldið ræðst af þyngd ökutækis. Landsmenn virðast enn vera að venja sig við nýtt fyrirkomulag gjaldtöku því ekki hafa allir náð að senda inn kílómetrastöðu. Ævar Ísberg er starfsmaður Skattsins. „Það sem gerist eftir daginn í dag er að þeir sem hafa ekki skráð akstursstöðu á gjaldskyldum ökutækjum frá upphafi árs 2025 munu fá lagt á sig svokallað vanskráningargjald og jafnframt vera stefnt á skoðunarstöð til að skrá rétta stöðu." Hefur fólk svigrúm út daginn í dag til að skila inn skráningu kílómetrastöðu eða er fresturinn liðinn? „Nei, við lítum svo á að skráningar sem berast í dag berist tímanlega."En hversu margir eiga eftir að skila inn skráningu?„Þetta eru svona tæplega fimm þúsund ökutæki sem vantar skráningu á."„Þetta eru í heildina svona um það bil þrjú hundruð þúsund ökutæki sem eru undir þannig að þetta er ekki stór hluti en fimm þúsund er samt alveg ágætlega stór hópur."Sumum vex þetta verkefni í augum og koma sér einhverra hluta vegna ekki í að skrá stöðuna. Ævar var beðinn um að gefa góð ráð.„Einfaldast er að skrá sig inn á island.is og ég held þetta blasi bara við um leið og þú skráir þig inn. Leiðin til að skrá stöðuna. Ef þú treystir þér ekki til þess þá geturðu alltaf mætt á skoðunarstöð og beðið þá um að skrá þetta fyrir þig," sagði Ævar Ísberg starfsmaður hjá Skattinum. Skattar, tollar og gjöld Tengdar fréttir Mörg þúsund manns hafa skrifað undir afnám kílómetragjaldsins Kílómetragjaldið hefur verið áberandi í samfélagsumræðunni undanfarið en í morgun var undirskriftasöfnun fyrir afnámi þess hrint af stað. Fjöldi manns hefur þegar skrifað undir listann. 30. mars 2026 17:20 Galli í hugbúnaði leiddi til rangra greiðsluseðla Í langflestum tilvikum hafa eigendur bíla fengið rétta bráðabirgðagreiðslu kílómetragjalds í samræmi við áætlaðan meðalakstur en ágallar í hugbúnaði leiddi til þess að afmarkaður hópur fékk ekki rétta greiðsluseðla. 22. mars 2026 13:55