Lífið

Hlustendaverðlaunin: Kaleo er flytjandi ársins

Boði Logason skrifar
Jökull var þjóðlegur þegar hann greip í gítarinn á stórtónleikum sveitarinnar í Vaglaskógi síðastliðið sumar.  Vísir/Viktor Freyr

Hlustendur FM957 og Bylgjunnar hafa talað, flytjandi ársins er hljómsveitin Kaleo og Vor í Vaglaskógi.

Kaleo hélt vel heppnaða tónleika í Vaglaskógi síðastliðið sumar í kjölfar útgáfu plötunnar Mixed Emotions. Þúsundir komu saman í skóginum í blíðskaparveðri og stefnir hljómsveitin  á aðra sumartónleika hér á landi í ár og nú á Þingvöllum. 

„Þetta er klárlega heimsviðburður fyrir mig,"  sagði Jökull Júlíusson, söngvari hljómsveitarinnar í viðtali við Ívar Guðmunds á Bylgjunni í síðasta mánuði um tónleikana framundan.

Hljómsveitin er að vonum ánægð með verðlaunin og hlakkar til að sjá þjóðina á Þingvöllum í sumar. 

Auk Kaleo voru tilnefnd sem flytjendur ársins:

  • Birnir – Stórtónleikar í Laugardalshöll
  • Fermingarveisla FM95BLÖ
  • Iceguys í Laugardalshöll
  • Gusgus 30 ára í Höllinni
  • Jón Jónsson í Eldborg
Birnir á plötu ársins

Platan Dyrnar með Birni er plata ársins samkvæmt Hlustendaverðlaunum Bylgjunnar og FM957 en þau fara fram með óhefðbundum hætti þetta árið. Í ár er það starfsfólk Bylgjunnar og FM957 sem koma sigurvegurum á óvart með heimsókn og stuttum þáttum í kringum það.

Laufey Lín söngkona ársins

Laufey Lín er söngkona ársins að mati hlustenda Bylgjunnar og FM957. Hlustendaverðlaunin í ár eru í sjö flokkum og eins og alltaf eru það hlustendur sem ákveða hverjir sigra í hverjum flokki en kosningar fóru fram á Vísi í mars.

Alaska 1867 er nýliði ársins

Alaska 1867 er nýliði ársins samkvæmt Hlustendaverðlaunum Bylgjunnar og FM957 en þau fara fram með óhefðbundum hætti þetta árið. Í ár er það starfsfólk Bylgjunnar og FM957 sem koma sigurvegurum á óvart með heimsókn og stuttum þáttum í kringum það.

Þegar kvikmyndagerðar- og tónlistarfólk kemur saman gerast ótrúlegir hlutir

Myndband ársins 2026 að mati hlustenda Bylgjunnar og FM957 er við lagið Vopn með Birni og Aron Can í leikstjórn Erlendar Sveinssonar. Erlendur tók við verðlaununum og sagði ótrúlega hluti gerast þegar kvikmyndagerðarfólk og tónlistarfólk kæmi saman. Tónlistarmyndbönd eigi nú ákveðna endurkomu.

Herra Hnetusmjör er söngvari ársins

Hlustendaverðlaunin 2026 fara fram með óhefðbundnu móti í ár þar sem starfsfólk Bylgjunnar og FM957 koma sigurvegurum á óvart með heimsókn og stuttum þáttum í kringum það. 



