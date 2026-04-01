Hlustendaverðlaunin: Kaleo er flytjandi ársins Boði Logason skrifar 1. apríl 2026 13:29 Jökull var þjóðlegur þegar hann greip í gítarinn á stórtónleikum sveitarinnar í Vaglaskógi síðastliðið sumar. Vísir/Viktor Freyr Hlustendur FM957 og Bylgjunnar hafa talað, flytjandi ársins er hljómsveitin Kaleo og Vor í Vaglaskógi. Kaleo hélt vel heppnaða tónleika í Vaglaskógi síðastliðið sumar í kjölfar útgáfu plötunnar Mixed Emotions. Þúsundir komu saman í skóginum í blíðskaparveðri og stefnir hljómsveitin á aðra sumartónleika hér á landi í ár og nú á Þingvöllum. „Þetta er klárlega heimsviðburður fyrir mig," sagði Jökull Júlíusson, söngvari hljómsveitarinnar í viðtali við Ívar Guðmunds á Bylgjunni í síðasta mánuði um tónleikana framundan. Klippa: Hlustendaverðlaunin: Flytjandi ársins Hljómsveitin er að vonum ánægð með verðlaunin og hlakkar til að sjá þjóðina á Þingvöllum í sumar. Vísir/Viktor Freyr Auk Kaleo voru tilnefnd sem flytjendur ársins: Birnir – Stórtónleikar í Laugardalshöll Fermingarveisla FM95BLÖ Iceguys í Laugardalshöll Gusgus 30 ára í Höllinni Jón Jónsson í Eldborg Tónlist Tónleikar á Íslandi Kaleo Hlustendaverðlaunin FM957 Bylgjan Tengdar fréttir Birnir á plötu ársins Platan Dyrnar með Birni er plata ársins samkvæmt Hlustendaverðlaunum Bylgjunnar og FM957 en þau fara fram með óhefðbundum hætti þetta árið. Í ár er það starfsfólk Bylgjunnar og FM957 sem koma sigurvegurum á óvart með heimsókn og stuttum þáttum í kringum það. 27. mars 2026 17:28 Laufey Lín söngkona ársins Laufey Lín er söngkona ársins að mati hlustenda Bylgjunnar og FM957. Hlustendaverðlaunin í ár eru í sjö flokkum og eins og alltaf eru það hlustendur sem ákveða hverjir sigra í hverjum flokki en kosningar fóru fram á Vísi í mars. 27. mars 2026 17:23 Alaska 1867 er nýliði ársins Alaska 1867 er nýliði ársins samkvæmt Hlustendaverðlaunum Bylgjunnar og FM957 en þau fara fram með óhefðbundum hætti þetta árið. Í ár er það starfsfólk Bylgjunnar og FM957 sem koma sigurvegurum á óvart með heimsókn og stuttum þáttum í kringum það. 20. mars 2026 15:04 Þegar kvikmyndagerðar- og tónlistarfólk kemur saman gerast ótrúlegir hlutir Myndband ársins 2026 að mati hlustenda Bylgjunnar og FM957 er við lagið Vopn með Birni og Aron Can í leikstjórn Erlendar Sveinssonar. Erlendur tók við verðlaununum og sagði ótrúlega hluti gerast þegar kvikmyndagerðarfólk og tónlistarfólk kæmi saman. Tónlistarmyndbönd eigi nú ákveðna endurkomu. 19. mars 2026 12:34 Herra Hnetusmjör er söngvari ársins Hlustendaverðlaunin 2026 fara fram með óhefðbundnu móti í ár þar sem starfsfólk Bylgjunnar og FM957 koma sigurvegurum á óvart með heimsókn og stuttum þáttum í kringum það. 17. mars 2026 18:01