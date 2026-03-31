Vill ljúka stjórnar­myndun í Fær­eyjum í næstu viku

Kristján Már Unnarsson skrifar
Formaður Lögþingsins, Bjørt Samuelsen, eða Løgtingsforkvinnan, tekur á móti Beini Johannesen, formanni Fólkaflokksins, til að veita honum umboð til stjórnarmyndunar. Kringvarpið

Viðræður um myndun nýrrar landsstjórnar í Færeyjum hófust í gær undir forystu Beinis Johannesen, formanns Fólkaflokksins, stærsta sigurvegara þingkosninganna. Beinir gæti orðið yngsti lögmaður Færeyja, aðeins 29 ára gamall. Færeyingar fengu einnig yngsta þingmanninn í sögu Lögþingsins, tvítuga konu.

Í kvöldfréttum Sýnar var fjallað um færeysk stjórnmál en þegar talið var upp úr kjörkössunum á fimmtudag reyndist Fólkaflokkurinn undir forystu hins 29 ára Beinis Johannesen vera stærsti sigurvegarinn með 26,7 prósent atkvæða og níu þingmenn af 33 á Lögþinginu.

Sjö flokkar náðu fulltrúum inn á Lögþingið. Formenn A, B og C til vinstri ræða núna saman um stjórnarmyndun.Kringvarpið

Sambandsflokkurinn undir forystu Bárðar á Steig Nielsen varð í öðru sæti með 21,5 prósent atkvæða og sjö þingmenn en Javnaðarflokkur fráfarandi lögmanns, Aksels Johannesen, hlaut 18,9 prósent atkvæða og sex þingmenn. Tjóðveldi undir forystu Sirið Stenberg hlaut 17,4 prósent atkvæða og sex þingmenn.

Flest atkvæði þingmanna Tjóðveldis fékk þó Bjørg Brynhildardóttir Egholm. Hún er aðeins tvítug að aldri og yngst allra í sögunni til að vera kjörin á Lögþing Færeyja.

Bjørg Brynhildardóttir Egholm er yngsti þingmaður í sögu Lögþings Færeyja, tvítug að aldri.Kringvarpið

Eftir að Aksel Johannesen hafði beðist lausnar fékk Beinir Johannesen umboð frá formanni Lögþingsins til að mynda nýja stjórn. Ákvað Beinir, eftir samtal við fulltrúa allra flokka, að freista þess að mynda þriggja flokka stjórn Fólkaflokksins, Sambandsflokksins og Javnaðarflokksins og hófust formlegar stjórnarmyndunarviðræður í Þórshöfn í gær.

Beinir Johannesen sagði góðan anda ríkja á milli forystumanna flokkanna en þess má geta að hann er bróðursonur Aksels Johannesen.

Flokksformennirnir þrír hefja stjórnarmyndunarviðræður. Frá vinstri: Beinir Johannesen, Fólkaflokknum, Bárður á Steig Nielsen, Sambandsflokknum, og Aksel Johannesen, Javnaðarflokknum.Kringvarpið

Flokkarnir þrír eru búnir að skipa þingmönnum sínum niður í fjóra málefnahópa til að ná saman um helstu málaflokka og lýsti Beinir því yfir í viðtölum við færeyska fjölmiðla í gær að hann vonaðist til að það tækist að mynda stjórn þessara flokka fyrir lok næstu viku.

