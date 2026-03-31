Þremur vísað úr landi eftir að hafa stolið fatnaði Birgir Olgeirsson skrifar 31. mars 2026 12:38 Lögreglan lagði hald á fatnað sem mennirnir höfðu stolið og kom honum aftur í réttar hendur. Vísir/Vilhelm Þremur erlendum ríkisborgurum á tvítugsaldri hefur verið vísað úr landi eftir að þeir voru handteknir í miðborg Reykjavíkur eftir hádegi í gær grunaðir um þjófnað. Þremur erlendum ríkisborgurum á tvítugsaldri hefur verið vísað frá Íslandi eftir að þeir voru handteknir í miðborg Reykjavíkur eftir hádegi í gær grunaðir um þjófnað. Fram kemur í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu að mennirnir hafi verið handteknir í kjölfar ábendinga um þjófnað á svæðinu og færðir á lögreglustöð. Við yfirheyrslur játuðu þeir sök. Þremenningarnir stálu fatnaði sem lögregla lagði hald á og kom aftur í hendur eigenda. Mennirnir höfðu aðeins dvalið á Íslandi í nokkra daga þegar málið kom upp.