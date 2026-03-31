Innlent

Þremur vísað úr landi eftir að hafa stolið fatnaði

Birgir Olgeirsson skrifar
Lögreglan lagði hald á fatnað sem mennirnir höfðu stolið og kom honum aftur í réttar hendur.

Þremur erlendum ríkisborgurum á tvítugsaldri hefur verið vísað frá Íslandi eftir að þeir voru handteknir í miðborg Reykjavíkur eftir hádegi í gær grunaðir um þjófnað.

Fram kemur í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu að mennirnir hafi verið handteknir í kjölfar ábendinga um þjófnað á svæðinu og færðir á lögreglustöð. Við yfirheyrslur játuðu þeir sök.

Þremenningarnir stálu fatnaði sem lögregla lagði hald á og kom aftur í hendur eigenda. Mennirnir höfðu aðeins dvalið á Íslandi í nokkra daga þegar málið kom upp.

Lögreglumál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið