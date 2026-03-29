Kanna hvort hinn eftirlýsti sé í lög­legri dvöl

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Lögregla sinnti ýmsum verkefnum í nótt. Myndin er úr safni. 
Lögregla sinnti ýmsum verkefnum í nótt. Myndin er úr safni.  Vísir/Kolbeinn Tumi

Karlmaðurinn sem lögregla hafði afskipti af í miðbænum í nótt var eftirlýstur vegna þess að kanna átti hvort hann væri á landinu í ólöglegri dvöl. 

Þetta staðfestir Heimir Ríkharðsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn á höfuðborgarsvæðinu, í samtali við fréttastofu. Fram kom í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í morgun að lögregla hefði haft afskipti af „brjáluðum“ manni í miðborginni sem síðar reyndist eftirlýstur.

Heimir segir manninn hafa verið yfirheyrðan í dag en veitti ekki upplýsingar um hvað hefði komið úr yfirheyrslunni. 

