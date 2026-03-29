„Brjálaður aðili" reyndist eftirlýstur af lögreglu Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 29. mars 2026 07:16 Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu er með þrjá í fangageymslu eftir nóttina. Vísir/Vilhelm Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning um „brálaðan aðila" í miðbæ Reykjavíkur. Sá reyndist vera eftirlýstur. Þetta kemur fram í dagbók lögregunnar á höfuðborgarsvæðinu. Þrír eru vistaðir í fangageymslu. Veistu meira um málið? Þú getur sent okkur fréttaskot hér eða sent okkur línu á ritstjorn@visir.is. Fullum trúnaði er heitið. Einnig barst lögreglunni tilkynning um umferðarslys í hverfi 108 í Reykjavík. Flytja þurfti einn á sjúkrahús en annar var handtekinn fyrir ölvunarakstur. Báðir bílarnir voru óökufærir og þurfti að draga þá af vettvangi. Framleiðsla fíkniefna var upprætt í Laugardalnum. Ekki liggur fyrir hvort að einhver hafi verið handtekinn. Einn var handtekinn í miðborginni fyrir að pissa á almannafæri og neita síðan að segja til nafns. Þá handtók lögreglan einn fyrir fíkniefnaakstur í Hafnarfirði og annan fyrir ölvunarakstur í Árbænum.