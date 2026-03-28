Pétur Markan bæjarstjóraefni Okkar Hveragerðis Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 28. mars 2026 22:24 Framboðslisti Okkar Hveragerðis var kynntur í dag. Okkar Hveragerði Framboðslisti Okkar Hveragerðis var kynntur á átta ára afmæli bæjarmálafélagsins í dag. Pétur G. Markan bæjarstjóri Hveragerðisbæjar er bæjarstjóraefni listans. Bæjarmálafélagið Okkar Hveragerði fékk þrjá bæjarfulltrúa kjörna í síðustu sveitarstjórnarkosningum og myndaði meiri hluta með Framsóknarflokknum. Pétur var ráðinn bæjarstjóri Hveragerðisbæjar eftir að Geir Sveinsson lét af störfum sem bæjarstjóri í mars 2024. Oddviti listans er Lárus Jónsson, annað sætið skipar Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir, þriðja sætið Jónas Guðnason og Sandra Lind Brynjarsdóttir er í því fjórða. Sandra Sigurðardóttir, fráfarandi forseti bæjarstjórnar, skipar heiðurssæti á listanum ásamt Nirði Sigurðssyni, fráfarandi bæjarfulltrúa og einum af stofnendum Okkar Hveragerðis. Listi Okkar Hveragerðis til bæjarstjórnarkosninga árið 2026 er eftirfarandi: Lárus Jónsson, körfuboltaþjálfari, íþróttafræðingur og MA í alþjóðasamskiptum Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir, lögmaður, innanhússráðgjafi, tónlistarkona og bæjarfulltrúi Jónas Guðnason, jarðfræðingur, eldfjallafræðingur og vatnamælingamaður Sandra Lind Brynjarsdóttir, grunnskólakennari og deildarstjóri á stuðningsheimili fyrir börn Ívar Dagur Sævarsson, tónlistarmaður og nemi Brynja Hrafnkelsdóttir, skordýrafræðingur og teymisstjóri Eyþór Atli Olsen Finnsson, hlaðvarpsþáttastjórnandi og öryggisráðgjafi Embla Werner Guðleifsdóttir, stuðningsfulltrúi í Grunnskólanum í Hveragerði Guðjón Óskar Kristjánsson, deildarstjóri fasteigna, húskerfa og svæða virkjana ON Halldóra Jóna Guðmundsdóttir, framreiðslusveinn Hrafn Andrés Harðarson, bókavörður og skáld Anna Jórunn Stefánsdóttir, talmeinafræðingur, sellóleikari og kennari Njörður Sigurðsson, sagnfræðingur og bæjarfulltrúi Sandra Sigurðardóttir, þingmaður og forseti bæjarstjórnar