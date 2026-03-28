Pétur Markan bæjarstjóraefni Okkar Hvera­gerðis

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Framboðslisti Okkar Hveragerðis var kynntur í dag.
Framboðslisti Okkar Hveragerðis var kynntur í dag. Okkar Hveragerði

Framboðslisti Okkar Hveragerðis var kynntur á átta ára afmæli bæjarmálafélagsins í dag. Pétur G. Markan bæjarstjóri Hveragerðisbæjar er bæjarstjóraefni listans. 

Bæjarmálafélagið Okkar Hveragerði fékk þrjá bæjarfulltrúa kjörna í síðustu sveitarstjórnarkosningum og myndaði meiri hluta með Framsóknarflokknum. Pétur var ráðinn bæjarstjóri Hveragerðisbæjar eftir að Geir Sveinsson lét af störfum sem bæjarstjóri í mars 2024.

Oddviti listans er Lárus Jónsson, annað sætið skipar Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir, þriðja sætið Jónas Guðnason og Sandra Lind Brynjarsdóttir er í því fjórða.

Sandra Sigurðardóttir, fráfarandi forseti bæjarstjórnar, skipar heiðurssæti á listanum ásamt Nirði Sigurðssyni, fráfarandi bæjarfulltrúa og einum af stofnendum Okkar Hveragerðis. 

Listi Okkar Hveragerðis til bæjarstjórnarkosninga árið 2026 er eftirfarandi:

  1. Lárus Jónsson, körfuboltaþjálfari, íþróttafræðingur og MA í alþjóðasamskiptum
  2. Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir, lögmaður, innanhússráðgjafi, tónlistarkona og bæjarfulltrúi
  3. Jónas Guðnason, jarðfræðingur, eldfjallafræðingur og vatnamælingamaður
  4. Sandra Lind Brynjarsdóttir, grunnskólakennari og deildarstjóri á stuðningsheimili fyrir börn
  5. Ívar Dagur Sævarsson, tónlistarmaður og nemi
  6. Brynja Hrafnkelsdóttir, skordýrafræðingur og teymisstjóri
  7. Eyþór Atli Olsen Finnsson, hlaðvarpsþáttastjórnandi og öryggisráðgjafi
  8. Embla Werner Guðleifsdóttir, stuðningsfulltrúi í Grunnskólanum í Hveragerði
  9. Guðjón Óskar Kristjánsson, deildarstjóri fasteigna, húskerfa og svæða virkjana ON
  10. Halldóra Jóna Guðmundsdóttir, framreiðslusveinn
  11. Hrafn Andrés Harðarson, bókavörður og skáld
  12. Anna Jórunn Stefánsdóttir, talmeinafræðingur, sellóleikari og kennari
  13. Njörður Sigurðsson, sagnfræðingur og bæjarfulltrúi
  14. Sandra Sigurðardóttir, þingmaður og forseti bæjarstjórnar
