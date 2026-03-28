Gular veðurviðvaranir og vegir á óvissustigi

Veðurstofa Íslands hefur gefið út gular veðurviðvaranir víða um land síðdegis í dag. Fjöldi vega er á óvissustigi og geta því lokað með skömmum fyrirvara, þar á meðal Reykjanesbrautin og Holtavörðuheiðin.
Klukkan fimm fara gular veðurviðvaranir í gildi á Suðurlandi og Faxaflóa. Klukkutíma síðar verða einnig gular viðvaranir á höfuðborgarsvæðinu, Suðausturlandi og í Breiðafirði. Klukkan sex bætast Vestfirðir í hópinn og hálendið og Norðurland vestra klukkan átta.
Síðustu viðvararnirnar falla úr gildi klukkan fimm aðfaranótt sunnudags.
Fjöldi vega víðs vegar um land eru óvissustigi vegna veðursins. Frá klukkan fjögur eru vegirnir um Hellisheiði, Reykjanesbraut, Þrengsli, Mosfelslheiði, Suðurstrandavegur, Grindavíkurvegur, Sandgerði, Gemlufalsheiði, Þingvöllum og Lyngdalsheiði á óvissustigi.
Klukkan fimm síðdegis verða einnig Kjalarnes, Hafnarfjall, Holtavörðuheiði, Brattabrekka, Mikildalur, Hálfdán og Kleifaheiði á óvissustigi. Vegirnir um Vatnsskarð og Þverárfjall bætast í hópinn klukkustund síðar. Hægt er að fylgjast með vegalokunum á umferðin.is.
Í tilkynningu frá aðgerðastjórn höfuðborgarsvæðinsins segir að viðbúið er að færð spillist á meðan veðrið gengur yfir og því hafi vegir til og frá höfuðborgarsvæðinu verið settir á óvissustig.
„Fólki sem þarf að vera á ferðinni er því góðfúslega bent á að gera slíkt áður en veðrið skellur á eða eftir að því slotar. Það mun auðvelda mjög störf allra viðbragðsaðila ef eftir því er farið. Minnt er á að færð innan höfuðborgarsvæðisins getur sömuleiðis spillst, ekki síst í efri byggðum eins og við þekkjum,“ segir í tilkynningunni.
„Töluverð snjókoma fylgir veðrinu og því ættu ökumenn að hugsa sig vel um áður en farið er af stað, en aðstæður gætu orðið þannig að slíkt sé aðeins á færi þeirra sem eru á vel búnum bílum til vetraraksturs.“