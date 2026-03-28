Sveindís Jane Jónsdóttir skoraði glæsilegt jöfnunarmark fyrir topplið Angel City í 2-1 sigri gegn Houston Dash í bandarísku NWSL deildinni í fótbolta.
Sveindís og liðsfélagar hennar í Los Angeles voru 0-1 undir þegar flautað var til hálfleiks en sneru stöðunni snemma í seinni hálfleik og komust 2-1 yfir.
Sveindís jafnaði leikinn á 47. mínútu. Eftir að hafa tekið langt innkast barst boltinn aftur til hennar við vítateigslínuna. Sveindís mundaði veikari fótinn og sveiflaði vinstri löppinni í boltann, svoleiðis smellhitti hann og horfði á eftir honum svífa upp við samskeytin.
Markið var glæsilegt og Sveindís var greinilega ánægð með þetta líka því hún fagnaði af mikilli ákefð. Næstum því aðeins of mikilli ákefð, Sveindís stökk upp í loft og yfirspennti hnéð aðeins þegar hún lenti, en ekki alvarlega.
View this post on Instagram
Riley Tiernan skoraði svo annað mark fyrir Angel City aðeins tveimur mínútum síðar og það dugði til sigurs.
Angel City hefur unnið fyrstu þrjá leiki tímabilsins og er í efsta sæti deildarinnar.
Sveindís hefur byrjað tímabilið stórkostlega. Hún lagði upp mark í fyrsta leiknum, lagði svo aftur upp og skoraði tvö mörk í öðrum leiknum, þetta var svo hennar þriðja mark í nótt.