Hilmar Gunnarsson úr Sjálfstæðisflokknum verður bæjarstjóri Mosfellsbæjar í meirihlutasamstarfi sem flokkurinn handsalaði í kvöld við Viðreisn.
Frá þessu er greint í tilkynningu en Hilmar er fyrrverandi ritstjóri bæjarblaðsins Mosfellsings.
Rætt verður við nýjan bæjarstjóra í fréttatíma Sýnar í kvöld.
Í kjölfar sveitarstjórnarkosninganna 16. maí buðu fimm kjörnir bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ Gylfa Þór Þorsteinssyni til formlegra meirihlutaviðræðna, en hann er eini bæjarfulltrúi Viðreisnar í bæjarfélaginu.
Þannig mynda flokkarnir nauman sex manna meirihluta, en alls eru ellefu fulltrúar kjörnir í bæjarstjórn Mosfellsbæjar.
Þessi meirihluti tekur við af fráfarandi meirihluta Framsóknar, Samfylkingarinnar og Viðreisnar og Hilmar tekur við bæjarstjórastólnum af Regínu Ásvaldsdóttur.
Jana Katrín Knútsdóttir, sem skipaði annað sæti á lista Sjálfstæðisflokksins, verður formaður bæjarráðs og Gylfi Þór úr Viðreisn verður forseti bæjarstjórnar.