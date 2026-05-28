Hand­sala sam­starfið og gera Hilmar að bæjar­stjóra

Agnar Már Másson skrifar
Hilmar Gunnarsson oddviti Sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ og Gylfi Þór Þorsteinsson oddviti Viðreisnar í Mosfellsbæ.
Hilmar Gunnarsson oddviti Sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ og Gylfi Þór Þorsteinsson oddviti Viðreisnar í Mosfellsbæ.

Hilmar Gunnarsson úr Sjálfstæðisflokknum verður bæjarstjóri Mosfellsbæjar í meirihlutasamstarfi sem flokkurinn handsalaði í kvöld við Viðreisn.

Frá þessu er greint í tilkynningu en Hilmar er fyrrverandi ritstjóri bæjarblaðsins Mosfellsings.

Rætt verður við nýjan bæjarstjóra í fréttatíma Sýnar í kvöld.

Í kjölfar sveitarstjórnarkosninganna 16. maí buðu fimm kjörnir bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ Gylfa Þór Þorsteinssyni til formlegra meirihlutaviðræðna, en hann er eini bæjarfulltrúi Viðreisnar í bæjarfélaginu.

Þannig mynda flokkarnir nauman sex manna meirihluta, en alls eru ellefu fulltrúar kjörnir í bæjarstjórn Mosfellsbæjar.

Þessi meirihluti tekur við af fráfarandi meirihluta Framsóknar, Samfylkingarinnar og Viðreisnar og Hilmar tekur við bæjarstjórastólnum af Regínu Ásvaldsdóttur.

Jana Katrín Knútsdóttir, sem skipaði annað sæti á lista Sjálfstæðisflokksins, verður formaður bæjarráðs og Gylfi Þór úr Viðreisn verður forseti bæjarstjórnar.

Ný bæjarstjórn Mosfellsbæjar.
