„Sem betur fer er okkar maður ekki illa meiddur" Samúel Karl Ólason skrifar 26. mars 2026 20:29 Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar. Vísir Upplýsingafulltrúi Landsbjargar segir björgunarsveitarmann sem keyrt var utan í á Reykjanesbraut í dag vera bólginn og lemstraðan en ekki illa meiddan. Þá segir aðstoðarlögregluþjónn hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu að það að fólk hafi hlustað á tilmæli hafi skipt sköpum fyrir störf viðbragðsaðila í dag. Rætt var við þá Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúa Landsbjargar, og Kristján Helga Þráinsson, aðstoðaryfirlögregluþjón, í fréttum Sýnar í kvöld. Jón Þór segir að veðrið virðist hafa orðið hvað verst á Suðurnesjum. Mikið hafi verið um fasta bíla á nánast öllum Suðurnesjum. Útköllin hafi síðan teygt sig norður eftir landinu. „Allt í allt sýnist mér að það hafi verið svona þrjú hundruð manns á ferðinni frá okkur," segir Jón Þór. Á Reykjanesbrautinni í dag keyrði einn ökumaður gegnum lokunarpóst björgunarsveitarmanna og utan í einn þeirra. Jón Þór segir að fólki hafi verið brugðið við að heyra af því. „Okkur þykir þetta afar leitt, því það er enginn að gera sér að leik að hindra för eða stöðva för fólks. Þetta er gert af góðri ástæðu." Hann segir að á þessum tíma hafi verið mikið öngþveiti á Reykjanesbrautinni. Þar hafi til að mynda orðið fimm bíla árekstur og fleiri hafi verið í vandræðum. „Sem betur fer er okkar maður ekki illa meiddur en hann er bólginn og lemstraður eftir atvikið." Jón Þór segir málið nú á borði lögreglu. Kristján Helgi Þráinsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir daginn hafa verið þungan fyrir viðbragðsaðila og verkefnin hafi verið mörg. Þrátt fyrir það hafi dagurinn gengið ótrúlega vel. „Fyrir það viljum við viðbragðsaðilar sem vorum að vinna í dag þakka íbúum á höfuðborgarsvæðinu fyrir. Þau hlustuðu greinilega á tilmæli okkar í gær og héldu sér heimavið fram eftir degi í dag." Kristján segir það hafa skipt sköpum fyrir störf viðbragðsaðila í dag.