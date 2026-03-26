Innlent

Líf leiðir Sjálf­stæðis­flokk á­fram á Akra­nesi

Lovísa Arnardóttir skrifar
Listi Sjálfstæðisflokks á Akranesi. 
Aðsend

Líf Lárusdóttir, verkefnastjóri og bæjarfulltrúi, leiðir áfram lista Sjálfstæðisflokksins á Akranesi í vor. Sjálfstæðisflokkurinn á í dag þrjá af níu fulltrúum í bæjarstjórn Akraness. Samfylking á sömuleiðis þrjá og Framsókn einnig. 

Í öðru sæti er Bjarnheiður Hallsdóttir framkvæmdastjóri sem kemur ný inn í pólitíkina. Þriðja sæti listans, líkt og fyrir síðustu kosningar, skipar Guðmundur Ingþór Guðjónsson lögreglumaður og bæjarfulltrúi en Viktor Elvar Viktorsson húsasmiður kemur nýr inn í fjórða sætið.

Í tilkynningu um nýjan lista segir að þar megi finna bæði reynda bæjarfulltrúa og nýliða á sviði sveitarstjórnarmála.

Listinn er svohljóðandi:

  1. Líf Lárusdóttir, verkefnastjóri og bæjarfulltrúi
  2. Bjarnheiður Hallsdóttir, framkvæmdastjóri
  3. Guðmundur Ingþór Guðjónsson, lögreglumaður og bæjarfulltrúi
  4. Viktor Elvar Viktorsson, húsasmiður
  5. Ragnheiður Helgadóttir, hjúkrunarfræðingur
  6. Emil Kristmann Svævarsson, framkvæmdastjóri
  7. Ísak Örn Elvarsson, viðskiptastjóri
  8. Erla Karlsdóttir, aðalbókari
  9. Rúnar Freyr Ágústsson, verkefnastjóri fjárfestingaverkefna
  10. Þura Björk Hreinsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar
  11. Stefán Orri Ólafsson lögfræðingur
  12. Anna Þóra Hannesdóttir, kennaranemi
  13. Ásta María Búadóttir, viðskiptafræðinemi
  14. Sigurjón Jósef Magnússon, tónlistarmaður
  15. Tjörvi Guðjónsson, fjármálastjóri
  16. Ella María Gunnarsdóttir, sérfræðingur
  17. Guðný Jóna Ólafsdóttir, verkefnastjóri
  18. Ólafur Guðmundur Adolfsson alþingismaður.
Akranes Sjálfstæðisflokkurinn Sveitarstjórnarkosningar 2026

Þau skipa lista Sam­fylkingarinnar á Akra­nesi

Sigurður Vopni Vatnsdal, ráðgjafi hjá Sjóvá á Akranesi, mun leiða lista Samfylkingarinnar á á Akranesi í komandi sveitarstjórnarkosningum sem fram fara 16. maí næstkomandi.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið