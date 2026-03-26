Lífið

Eyjólfur mætti með fjöl­skylduna á Skrúfudaginn

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Vigdís Jóna Árnadóttir, Suzanne, Eyjólfur Ármannsson, Víglundur Laxdal Sverrisson, Hildur Ingvarsdóttir og tvær ungar stúlkur á Skrúfudaginn.

Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra mætti með barnsmóður sinni, Suzanne, og dætrum þeirra tveimur á Skrúfu­dag­inn, árlegan kynn­ing­ar­dag nem­enda í Vél­tækni- og Skip­stjórn­ar­skóla Tækni­skólans, um helgina.

Skrúfudagurinn fór fram laugardaginn 21. mars síðastliðinn í gamla Sjómannaskólanum við Háteigsveg. Þar gafst gestum kostur á að skoða aðstöðuna, heilsa upp á nem­endur og starfs­fólk og prófa ýmis­legt spenn­andi svo sem vélstjórnar- og skipstjórnarherma og netaviðgerð.

Fjöldi fyr­ir­tækja og stofnana í sjáv­ar­út­vegi takaþátt í Skrúfu­deg­inum, svo sem Landhelgisgæslan, Slysavarnarfélagið Landsbjörg, Greenfish og fleiri til. 

Eyjólfur er flottur stelpupabbi.Hulda Margrét

Þá voru bæði Logi Már Einarsson, menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra, og Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra mættir.

Eyjólfur kom þó ekki einn heldur komu Suzanne, arkitekt og barnsmóðir Eyjólfs, og tvær dætur þeirra, þriggja ára og tveggja mánaða, með í gamla Sjómannaskólann. Það er ekki í frásögur færandi nema hvað mæðgurnar búa í Noregi og hefur Eyjólfur haldið sínu persónulega lífi nánast alveg frá almenningi.

Eyjólfur og Suzanne eignuðust dóttur 8. janúar síðastliðinn og deildi Eyjólfur mynd af sér með henni með textanum: „Lítil stúlka kom í heiminn klukkan 09:32. Fæðingin gekk vel og barni og móður heilsast vel. Við foreldrarnir erum í sjöunda himni og óendanlega þakklát með þetta kraftaverk lífsins - algjörir töfrar!“

Hér að neðan má sjá skemmtilegar myndir frá Skrúfudeginum sem Hulda Margrét tók:

Eyjólfur tekur í spaðann á Víglundi Laxdal Sverrissyni, skólastjóra Véltækniskólans og Skipstjórnarskólans.Hulda Margrét

Hildur Ingvarsdóttir er skólameistari, vélvirki og öflugur fiðluleikari.Hulda Margrét

Hildur Ingvarsdóttir, skólameistari Tækniskólans, og Víglundur Laxdal Sverrissson, skólameistari Véltækni- og skipstjórnarskólans.Hulda Margrét

Herbert Guðmundsson steig á svið með yngri félaga.Hulda Margrét

Logi og Eyjólfur skemmtu sér konunglega og svo sýndi einn gestur svakalega takta með Appelsín-dós.Hulda Margrét

Glatt var á hjalla þegar Herbert Guðmunds tróð upp.Hulda Margrét

Hægt er að prófa ýmsa herma á Skrúfudaginn.Hulda Margrét

Netaviðgerðin er spennandi.

Verkfærasalan lét sig ekki vanta.

Logi með öflugum fulltrúa Landhelgisgæslunnar.Hulda Margrét
Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Flokkur fólksins Framhaldsskólar


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.