Eyjólfur mætti með fjölskylduna á Skrúfudaginn Magnús Jochum Pálsson skrifar 26. mars 2026 12:33 Vigdís Jóna Árnadóttir, Suzanne, Eyjólfur Ármannsson, Víglundur Laxdal Sverrisson, Hildur Ingvarsdóttir og tvær ungar stúlkur á Skrúfudaginn. Hulda Margrét Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra mætti með barnsmóður sinni, Suzanne, og dætrum þeirra tveimur á Skrúfudaginn, árlegan kynningardag nemenda í Véltækni- og Skipstjórnarskóla Tækniskólans, um helgina. Skrúfudagurinn fór fram laugardaginn 21. mars síðastliðinn í gamla Sjómannaskólanum við Háteigsveg. Þar gafst gestum kostur á að skoða aðstöðuna, heilsa upp á nemendur og starfsfólk og prófa ýmislegt spennandi svo sem vélstjórnar- og skipstjórnarherma og netaviðgerð. Fjöldi fyrirtækja og stofnana í sjávarútvegi takaþátt í Skrúfudeginum, svo sem Landhelgisgæslan, Slysavarnarfélagið Landsbjörg, Greenfish og fleiri til. Eyjólfur er flottur stelpupabbi.Hulda Margrét Þá voru bæði Logi Már Einarsson, menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra, og Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra mættir. Eyjólfur kom þó ekki einn heldur komu Suzanne, arkitekt og barnsmóðir Eyjólfs, og tvær dætur þeirra, þriggja ára og tveggja mánaða, með í gamla Sjómannaskólann. Það er ekki í frásögur færandi nema hvað mæðgurnar búa í Noregi og hefur Eyjólfur haldið sínu persónulega lífi nánast alveg frá almenningi. Eyjólfur og Suzanne eignuðust dóttur 8. janúar síðastliðinn og deildi Eyjólfur mynd af sér með henni með textanum: „Lítil stúlka kom í heiminn klukkan 09:32. Fæðingin gekk vel og barni og móður heilsast vel. Við foreldrarnir erum í sjöunda himni og óendanlega þakklát með þetta kraftaverk lífsins - algjörir töfrar!" Hér að neðan má sjá skemmtilegar myndir frá Skrúfudeginum sem Hulda Margrét tók: Eyjólfur tekur í spaðann á Víglundi Laxdal Sverrissyni, skólastjóra Véltækniskólans og Skipstjórnarskólans.Hulda Margrét Hildur Ingvarsdóttir er skólameistari, vélvirki og öflugur fiðluleikari.Hulda Margrét Hildur Ingvarsdóttir, skólameistari Tækniskólans, og Víglundur Laxdal Sverrissson, skólameistari Véltækni- og skipstjórnarskólans.Hulda Margrét Herbert Guðmundsson steig á svið með yngri félaga.Hulda Margrét Logi og Eyjólfur skemmtu sér konunglega og svo sýndi einn gestur svakalega takta með Appelsín-dós.Hulda Margrét Glatt var á hjalla þegar Herbert Guðmunds tróð upp.Hulda Margrét Hægt var að prófa ýmsa skemmtilega herma.Hulda Margrét Hægt er að prófa ýmsa herma á Skrúfudaginn.Hulda Margrét Netaviðgerðin er spennandi. Hægt er að prófa ýmsa herma á Skrúfudaginn.Hulda Margrét Verkfærasalan lét sig ekki vanta. Logi með öflugum fulltrúa Landhelgisgæslunnar.Hulda Margrét