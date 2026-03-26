Ráðin framkvæmdastjóri Rauða krossins Atli Ísleifsson skrifar 26. mars 2026 09:53 Ingibjörg Elín Halldórsdóttir. Rauði krossinn Stjórn Rauða krossins á Íslandi hefur ráðið Ingibjörgu Elínu Halldórsdóttur sem framkvæmdastjóra félagsins og mun hún hefja störf 1. maí næstkomandi. Hún tekur við starfinu af Gísla Rafni Ólafssyni sem hætti störfum fyrr á árinu. Í tilkynningu segir að Ingibjörg hafi þar til nýverið gegnt stöðu deildarstjóra Rauða krossins við Eyjafjörð en undanfarna mánuði hafi hún starfað sem sérfræðingur í forsætisráðuneytinu. „Ingibjörg er 46 ára, fædd árið 1980. Hún útskrifaðist með B.A.-gráðu af félagsvísindasviði Háskólans á Akureyri (HA) árið 2014 og hefur sótt sér ýmsa viðbótarmenntun, m.a. í almennri stjórnun og áfallastjórnun. Á árunum 2011–2014 starfaði hún við HA þar sem hún sinnti m.a. erlendum verkefnum og samskiptum. Þá var hún fulltrúi Íslands í stjórn Norræna sumarháskólans á árunum 2012–2015. Ingibjörg hóf störf fyrir Rauða krossinn árið 2015 í heimabæ sínum Akureyri, fyrst sem verkefnastjóri deilda félagsins á Norðurlandi en frá 2018 sem deildarstjóri Eyjafjarðardeildar. Góður og fjölbreyttur árangur náðist í starfi deildarinnar undir hennar stjórn, m.a. fjölgaði sjálfboðaliðum um tæp 40 prósent og breidd í verkefnum jókst að sama skapi,“ segir í tilkynningunni. „Ég er full tilhlökkunar að taka við starfi framkvæmdastjóra Rauða krossins á Íslandi enda á félagið, starfsfólk þess og sjálfboðaliðar, alveg sérstakan stað í hjarta mínu,“ er haft eftir Ingibjörgu. „Ég geri mér á sama tíma fulla grein fyrir þeim gríðarstóru áskorunum sem eru fram undan nú á tímum töluverðrar ókyrrðar og óvissu í heimsmálunum.“ Í tilkynningu nefnir Ingibjörg sem dæmi að mannúðarsamtök á borð við Rauða krossinn eigi í vök að verjast fjárhagslega. „Í því samhengi er gott að minna á að Rauði krossinn sinnir mikilvægu hlutverki í almannavörnum og neyðarviðbrögðum. Þar skiptir net sjálfboðaliða um allt land – og um allan heim – lykilmáli. Sjálfboðaliðar okkar eru til staðar í nærsamfélaginu, tilbúnir að veita stuðning og aðstoð þegar á þarf að halda.“ Ingibjörg segir verkefnið framundan að þétta raðirnar innanlands, ýta enn frekar undir starf félagsins á landsbyggðinni og halda áfram að styðja við fólk í viðkvæmri stöðu, hér heima og erlendis. „Rauði krossinn vill vera til staðar fyrir öll þau sem þarfnast aðstoðar. Í umhverfi sem er síbreytilegt þurfum við að vera sveigjanleg, tilbúin að aðlagast nýjum veruleika og vera fljót að bregðast við þegar á reynir. Félagið nýtur trausts í íslensku samfélagi og við verðum að sýna og sanna að við ætlum okkur að standa áfram undir því trausti.“ Flutti til Reykjavíkur Af starfi deildarstjóra lét Ingibjörg um áramót er hún fluttist búferlum til Reykjavíkur ásamt eiginmanni sínum, Haraldi Loga Hringssyni, og hóf störf sem sérfræðingur og ritari ráðuneytisstjóra í forsætisráðuneytinu. Í tilkynningu segir að hún sé hins vegar nú aftur að koma „heim“ til Rauða krossins. „Við erum afar ánægð að fá Ingibjörgu Halldórsdóttur aftur til liðs við okkur, og nú sem framkvæmdastjóra,” er haft eftir Sigríði Stefánsdóttur, formanni Rauða krossins. „Við stöndum frammi fyrir krefjandi umhverfi og stórum verkefnum sem takast þarf á við af yfirvegun og með nýjum leiðum. Í það starf þarf leiðtoga sem býr yfir sterkri sýn og drifkrafti. Við í stjórn Rauða krossins trúum að Ingibjörg sé sú manneskja. Hún er framsýn hugsjónamanneskja sem þekkir kjarnann í starfi Rauða krossins en kemur líka með ferskt sjónarhorn að borðinu. Við bjóðum Ingibjörgu Halldórsdóttur, nýjan framkvæmdastjóra Rauða krossins á Íslandi, hjartanlega velkomna til starfa."