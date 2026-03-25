Segist skilin út undan vegna MAGA-tengingar sinnar Magnús Jochum Pálsson skrifar 25. mars 2026 14:22 Stúlknasveitin The Pussycat Dolls hafa komið saman á ný en það fengu þó ekki allir að vera með. Getty Jessica Sutta, einn af upprunalegum meðlimum Pussycat Dolls, telur sig hafa verið skilda út undan í nýjustu endurkomu sveitarinnar vegna skoðana hennar á bóluefnum og stuðnings við Robert F. Kennedy yngri, heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna. Pussycat Dolls byrjuðu sem búrlesk-danshópur í Los Angeles árið 1995, komu þar fram á næturklúbbum, birtust í auglýsingum og léku í kvikmyndum. Árið 2003 var sveitinni breytt í stúlknasveit og þá bættust söngkonurnar Nicole Scherzinger, Melody Thornton og Kaya Jones við hópinn meðan aðrar duttu út og taldi hópurinn sex meðlimi. Leikkonan Carmen Electra kom fram með Pussycat Dolls þegar þær voru að hefja ferilinn.Getty Fyrsta plata sveitarinnar, PCD, kom út árið 2005 og náði gríðarlegum vinsældum vegna slagaranna „Don't Cha“ og „Buttons“ og svo kom önnur platan, Doll Domination, út 2008. Innan sveitarinnar ólgaði þó gremja vegna meintrar frekju forystusauðsins Nicole Scherzinger og eftir heimstúr lagði sveitin upp laupana 2010. Fimm af sex meðlimum (allar nema Melody Thornton) ætluðu að koma saman aftur 2019 með nýrri plötu og tónleikaferðlagi en Covid-faraldurinn gerði út um þær áætlanir. Fyrr í þessum mánuði kom sveitin svo aftur saman með laginu „Club Song“ og tilkynnti heimstónleikaferðalagið PCD Forever en nú voru þær bara þrjár: Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt og Ashley Roberts. „Engin okkar fékk símtal. Það var ekki talað við neina okkar. Þetta kom alveg aftan að okkur,“ sagði Sutta um endurkomu Pussycat Dolls í hlaðvarpinu The Maverick Approach. Hún sagðist ekki hafa fengið símtal frá Scherzinger um tónleikaferðalagið fyrr en daginn sem það var tilkynnt. Hún hefði ákveðið að svara ekki símanum. „Ég ætla ekki að hringja til baka í hana,“ sagði Sutta í hlaðvarpinu. „Ég elska Nicole. Þetta er súrsætt fyrir mig. Ég ber virðingu fyrir henni sem listamanni. Ég grét meira að segja gleðirárum þegar hún fékk Tony-verðlaun um daginn.“ „Þú ert MAGA, þú ert MAGA“ Sutta hélt því fram í hlaðvarpinu að ástæðan fyrir því að hún væri skilin út undan væri að hún þætti of mikill „baggi“ á sveitina vegna stjórnmálaskoðana hennar. Sutta hefur verið yfirlýstur stuðningsmaður Robert F. Kennedy yngri, núverandi heilbrigðismálaráðherra Bandaríkjanna, frá því hún studdi hann til forsetaframboðs 2024. „Ég er í flútti við Bobby Kennedy, sem er í flútti við MAGA,“ sagði hún í hlaðvarpinu og bætti við: „Elska ég það sem Trump er að gera? Alls ekki. Ég trúi ekki á stríð.“ Sutta telur MAGA-tenginguna hafa komið sér í koll.Getty Hins vegar hefðu hún og aðrir sem „hlutu skaða“ af Covid-bóluefnum ekki fengið neina hjálp nema fyrir tilstilli Kennedy. Sjálf sagðist hún hafa verið á grafarbakkanum eftir að hafa fengið bóluefnið. „Fólk öskrar á mig: „Þú ert MAGA, þú ert MAGA.“ Já, ég er það. Ég þríeflist við það því ég er svo þreytt á að hlusta á fólk segja mér hver ég eigi að vera,“ sagði hún. Endurkoman kom ekki bara Sutta á óvænt því Carmit Bachar, sem var hluti af upprunalegu sveitinni, frétti ekki af henni fyrr en það var tilkynnt opinberlega. „Það var ekki haft samband við mig vegna ákvörðunar hópsins um að halda áfram göngu sinni, ég frétti af þessu á sama tíma og almenningur. Í ljósi sögu minnar með sveitinni, hafandi verið hluti af stofnun hennar löngu fyrir frumraunina og áhrifamikil í tengslunum sem leiddu til plötusamningsins... hefði ég kunnað að meta bein samskipti,“ skrifaði Bachar í Instagram-færslu um málið. Fimm meðlimir sveitarinnar, Carmit Bachar lengst til vinstri. Hún sagði vonbrigði að fá ekki að vera með en hún væri stolt af sínum hlut í sveitinni. Arfleifð hljómsveitarinnar byggðist ekki bara á þeim sem væru á sviðinu heldur öllum þeim sem hefðu komið að henni. Eftirstandandi meðlimirnir þrír voru spurðir út í ákvörðunina um að skilja hinar þrjár út undan í vandræðalegu viðtali í morgunþættinum Today. Scherzinger svaraði á þessa leið: „Ja, ég meina, sko, við erum bara, við erum, við erum svo. Sem konur í dag...“ Wyatt stökk þá til og útskýrði að hljómsveitin hefði alltaf verið síbreytileg. „Svona lítur hún út árið 2026 og þú veist aldrei hvað gerist næst. Ég held að á endanum verðum við að vernda friðinn, sérstaklega þegar eitthvað eins og Pussycat Dolls er með svona ríka sögu. Við höfum slitnað í sundur áður og núna erum við kmonar í lag á ný og við erum á sömu blaðsíðuna hvað það varðar.“ Tónleikaferðalagið PCD Forever hefst 5. júní í Kaliforníu, fer um Bandaríkin og svo yfir til Evrópu þar sem því lýkur 13. október í Lundúnum. Tónlistarkonurnar Lil' Kim og Mya munu hita upp á völdum tónleikum. 