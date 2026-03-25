Rukka ekki skóla­gjöld í nýjum einka­skóla í Kópa­vogi

Kjartan Kjartansson skrifar
Frá vinstri: Ingibjörg Ýr Pálmadóttir deildarstjóri grunnskóladeildar, Anna Birna Snæbjörnsdóttir sviðsstjóri menntasviðs, Páll Harðarson stjórnarformaður Ísaksskóla, Sigríður Anna Guðjónsdóttir skólastjóri, Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri og Orri Hlöðversson formaður bæjarráðs.
Frá vinstri: Ingibjörg Ýr Pálmadóttir deildarstjóri grunnskóladeildar, Anna Birna Snæbjörnsdóttir sviðsstjóri menntasviðs, Páll Harðarson stjórnarformaður Ísaksskóla, Sigríður Anna Guðjónsdóttir skólastjóri, Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri og Orri Hlöðversson formaður bæjarráðs. Kópavogsbær

Fulltrúar Kópavogsbæjar og Skóla Ísaks Jónssonar hafa skrifað undir viljayfirlýsingu um að einkaskólinn reki nýjan leik- og grunnskóla í Vatnsendahvarfi. Skólagjöld verða ekki rukkuð af Kópavogsbúum í nýja skólann.

Ætlunin er að Ísaksskóli reki samrekinn leik- og grunnskóla fyrir leikskólabörn og nemendur í fyrsta til fjórða bekk. Ísaksskóli hefur sérhæft sig í að kenna yngri börnum, frá fimm upp í níu ára.

Framlög Kópavogsbæjar til nýja skólans eru sögð taka mið af því að ekki verði innheimt skólagjöld fyrir „börn innan Kópavogs“, að því er segir í tilkynningu frá Kópavogsbæ.

Undirbúningur að byggingu skólans er sagður hafinn. Fulltrúar Ísaksskóla fái tækifæri til þess að koma að skipulagi og hönnun hans. Ráðgert er að kennsla hefjist í skólanum árið 2029.

Vatnsefnahvarf á að rísa á Vatnsendahæð. Þar eru áform um fimm hundruð íbúðir í fjöl- og sérbýli.

