Fulltrúar Kópavogsbæjar og Skóla Ísaks Jónssonar hafa skrifað undir viljayfirlýsingu um að einkaskólinn reki nýjan leik- og grunnskóla í Vatnsendahvarfi. Skólagjöld verða ekki rukkuð af Kópavogsbúum í nýja skólann.
Ætlunin er að Ísaksskóli reki samrekinn leik- og grunnskóla fyrir leikskólabörn og nemendur í fyrsta til fjórða bekk. Ísaksskóli hefur sérhæft sig í að kenna yngri börnum, frá fimm upp í níu ára.
Framlög Kópavogsbæjar til nýja skólans eru sögð taka mið af því að ekki verði innheimt skólagjöld fyrir „börn innan Kópavogs“, að því er segir í tilkynningu frá Kópavogsbæ.
Undirbúningur að byggingu skólans er sagður hafinn. Fulltrúar Ísaksskóla fái tækifæri til þess að koma að skipulagi og hönnun hans. Ráðgert er að kennsla hefjist í skólanum árið 2029.
Vatnsefnahvarf á að rísa á Vatnsendahæð. Þar eru áform um fimm hundruð íbúðir í fjöl- og sérbýli.