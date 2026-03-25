Opinn fundur verður í utanríkismálanefnd klukkan 9 þar sem á að ræða þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald viðræðna um aðild Íslands að Evrópusambandinu. Gestur fundarins verður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra.
Fundurinn hefst kl. 9:00 í Smiðju, Tjarnargötu 9. Fundurinn verður opinn fulltrúum fjölmiðla og almenningi á meðan húsrúm leyfir. Fundurinn er einnig í beinni útsendingu á Vísi, hér að neðan og á vef Alþingis og á sjónvarpsrás Alþingis.
Utanríkisráðherra hefur fyrir hönd ríkisstjórnar Íslands lagt fram á Alþingi tillögu til þingsályktunar sem gerir ráð fyrir að fram fari þjóðaratkvæðagreiðsla þann 29. ágúst 2026 um hvort halda skuli áfram aðildarviðræðum Íslands við Evrópusambandið (ESB).
Á vef stjórnarráðsins segir um atkvæðagreiðsluna að hún snúist um það hvort íslensk stjórnvöld eigi að halda áfram aðildarviðræðum Íslands við Evrópusambandið. Ef kjósendur svara spurningunni játandi fara aðildarviðræður í kjölfarið af stað og þegar og ef samningar nást mun sá samningur ganga til annarrar þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort Ísland eigi að ganga í Evrópusambandið.