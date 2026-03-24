Sýnileiki öryggisgæslu aukinn eftir hópaárás Birgir Olgeirsson skrifar 24. mars 2026 11:24 Bílakjallari Höfðatorgs þar sem sýnileiki öryggisgæslu hefur verið aukinn í kjölfar hópaárásar í síðustu viku. Vilhelm Sýnileiki öryggisgæslu í bílakjallara Höfðatorgs hefur verið aukinn eftir hópárás sem átti sér stað í kjallaranum aðfaranótt 17. mars. Á þriðja tug manna tókust þar á, meðal annars með eggvopni og kylfum, auk þess sem ekið var á einn. Samkvæmt heimildum fréttastofu var um uppgjör í undirheimum að ræða. Árásin er meðal annars rannsökuð sem tilraun til manndráps og hafa alls átta verið handteknir í tengslum við rannsóknina. Samkvæmt heimildum fréttastofu voru flestir þeirra sem voru viðloðnir þessi átök erlendir ríkisborgarar og hluti þeirra dvalið stund á Íslandi. Ævar Pálmi Pálmason, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá miðlægri rannsóknardeild lögreglu, sagði í samtali við fréttastofu í gær að brotaþolar væru þrír og einn þeirra Íslendingur sem þurfti að dvelja á gjörgæslu í nokkra daga. Fjöldi sækir Höfðatorg á hverjum degi og hefur þessi árás vakið eftirtekt. Þeir sem hafa átt erindi þangað hafa veitt því athygli að öryggisgæsla í bílakjallaranum er orðin sýnilegri á síðustu dögum. Innkeyrslan að Bílakjallara Höfðatorgs. Vilhelm Höfðatorg er í eigu Heima en Arnar Már Kristinsson er þar forstöðumaður fasteignarekstrar. Hann segir að bílakjallari Höfðatorgs sé í eigu nokkurra aðila sem hafa haft með sér samstarf um öryggi í formi eftirlitsmyndavéla og öryggisgæslu.Mönnuð öryggisgæsla á svæðinu hafi ávallt verið í forgrunni og vaktferðum hefur verið sinnt í lengri tíma, bæði yfir daginn og nóttina.„Við höfum nýlega aukið sýnileika gæslunnar til muna og fleiri vaktferðum hefur verið bætt við yfir sólarhringinn. Breytingin er liður í að tryggja öryggi aðila sem sækja þjónustu bílakjallarans hvort sem það eru starfsmenn á reitnum, íbúar, gestir eða starfsfólk," segir Arnar Már í svari til fréttastofu.