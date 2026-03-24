Reikna með að rýmingu verði af­létt í há­deginu

Árni Sæberg skrifar
Lögreglan á Austurlandi reiknar með því að rýmingu á Seyðisfirði verði aflétt um hádegisbil í dag. Um tíu Seyðfirðingar þurftu að yfirgefa heimili sín klukkan 20 í gærkvöldi vegna snjóflóðahættu.

Í fréttatilkynningu frá Lögreglustjóranum á Austurlandi segir að heldur hafi dregið úr úrkomu á Austurlandi og vegir séu smátt og smátt að opnast. Enn sé þó skafrenningur og úrkoma á fjallvegum eins og á Fagridal og Fjarðarheiði. Þar sé lokun enn í gildi.

„Gert er ráð fyrir að rýmingum á Seyðisfirði verði aflétt um hádegisbil í dag. Aflétting verður kynnt um leið og ákvörðun Veðurstofu liggur fyrir. Vegfarendur sem fyrr beðnir um að fylgjast vel með upplýsingum um færð og veður.“

