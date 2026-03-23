Rýma hús á Seyðis­firði

Samúel Karl Ólason skrifar
Um tíu manns þurfa að yfirgefa heimili sín á Seyðisfirði vegna snjóflóðahættu. Vísir/egill

Ákveðið hefur verið að rýma hús á Seyðisfirði vegna snjóflóðahættu. Um tíu manns munu þurfa að yfirgefa heimili sín klukkan átta í kvöld.

Rýmingin nær til fimm reita á Seyðisfirði. Það eru SE01, SE02, SE04, SE24 og SE26, samkvæmt tilkynningu frá almannavörnum á Austurlandi.

Áhugasamir geta séð reitina hér á kortasjá með því að velja Skipulag og rýmingarsvæði.

Búist er við því að rýmingin verði í gildi til hádegis á morgun, í það minnsta. Þá er búist við að hið slæma veður sem farið hefur yfir austurhluta landsins í dag gangi niður.

Einnig er búið að gera ráðstafanir vegna snjóflóðahættu á einum reit í Nesskaupstað. Þar er eingöngu atvinnuhúsnæði.

