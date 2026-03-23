Fjórðungur Hringvegarins lokaður

Lokað hefur verið fyrir fjölda vega víða um land vegna illviðris og slæms skyggnis, þar á meðal um Þrengslin, Hellisheiði og Öxnadalsheiði. Þá hefur 320 kílómetra vegkafla Hringvegarins verið lokað á Suðausturlandi.
Tilkynningar um vegalokanir hafa hrannast inn á umferðarvef Vegagerðarinnar í dag en gular verðurviðvaranir hafa verið í gangi víða um land í dag.
Á Suðurlandi og Suðvesturlandi hefur verið lokað fyrir umferð frá Norðlingaholti og yfir Þrengslaveg og Hellisheiði.
Einnig hefur verið lokað fyrir 320 kílómetra langan vegkafla Hringvegarins á Suðausturlandi, þar sem þjóðvegurinn er lokaður frá Markarfljóti að Höfn í Hornafirði. Alls er vegurinn um 1.300 kílómetra og lokunin nær því yfir um fjórðungshlut af veginum.
Á Austurlandi hefur bæði verið lokað fyrir umferð um Fagradal og Fjarðarheiði.
Á Norðurlandi er spáð aukinni úrkomu og vaxandi vindi og hefur óvissustig verið í gildi á Öxnadalsheiði frá klukkan 16. Veginum var lokað lokaði klukkan 17, samkvæmt vef Veðurstofunnar.