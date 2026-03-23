Hátt í hundrað jarðskjálftar hafa greinst út af Reykjanesi eftir að skjálftahrina hófst þar upp úr hádegi í dag. Stærsti skjálftinn varð um klukkan 16:30 en hann var 4,1 að stærð.
Það er stærsti skjálftinn sem hefur mælst á þessu svæði frá september í fyrra.
Tveir aðrir skjálftar hafa mælst yfir þremur að stærð en Veðurstofu Íslands hefur, samvkæmt tilkynningu, borist fregnir um að stærsti skjálftinn hafi fundist í byggð.
Skjálftahrinan er um 25 kílómetra suðvestur af Eldey. Jarðskjálftar þar eru algengir en síðast var sambærileg hrina þar þann 8. febrúar.
Skjálftahrina stendur yfir úti á hafi suðvestur af Reykjanestá. Engin virkni mælist á sjálfum Reykjanesskaga.