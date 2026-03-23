Hátt í hundrað skjálftar út af Reykja­nesi

Samúel Karl Ólason skrifar
Skjálftarnir hafa verið um 25 kílómetra suðvestur af Eldey.
Skjálftarnir hafa verið um 25 kílómetra suðvestur af Eldey. Skjáskot af vef Veðurstofu Íslands.

Hátt í hundrað jarðskjálftar hafa greinst út af Reykjanesi eftir að skjálftahrina hófst þar upp úr hádegi í dag. Stærsti skjálftinn varð um klukkan 16:30 en hann var 4,1 að stærð.

Það er stærsti skjálftinn sem hefur mælst á þessu svæði frá september í fyrra.

Tveir aðrir skjálftar hafa mælst yfir þremur að stærð en Veðurstofu Íslands hefur, samvkæmt tilkynningu, borist fregnir um að stærsti skjálftinn hafi fundist í byggð.

Skjálftahrinan er um 25 kílómetra suðvestur af Eldey. Jarðskjálftar þar eru algengir en síðast var sambærileg hrina þar þann 8. febrúar.

