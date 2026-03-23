Skjálftahrina stendur yfir úti á hafi suðvestur af Reykjanestá. Engin virkni mælist á sjálfum Reykjanesskaga.
Samkvæmt óyfirförnum mælingum eru tveir skjálftanna yfir þremur að stærð, en Steinunn Helgadóttir, náttúruvársérfræðingur á Veðurstofunni, segir að skjálftarnir séu líklegast minni en fyrstu tölur gefi til kynna.
„Það er mjög líklegt er að þeir detti niður,“ segir Steinunn í samtali við Vísi. Að líkindum séu þeir í raun milli 2 og 3 að stærð.
Náttúruvársérfræðingurinn segir að skjálftahrinan eigi upptök sín 25 kílómetrum suðvestur af Eldey.
Fyrstu skjálftar hafi mælst upp úr klukkan 12 en þá strax dregið úr hrinunni klukkustund síðar, en svo hafi aftur bæst kraftur í hrinuna um klukkan 14.
Aftur á móti hefur lítil sem engin virkni verið á Reykjanesskaganum sjálfum, jafnvel með þegar tillit er tekið til þess að skjálftamælar séu minna næmir í hvassviðri.