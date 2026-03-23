Vegalokanir, snjó­flóða­hætta og óvissustig

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Svona er veðrið á Hellisheiðinni. Vegagerðin

Fjöldi vega víða um land hefur verið lokað vegna veðurs, þar á meðal Hringvegurinn og Hellisheiðin. Óvissustig er í gildi víða og má búast við að fleiri vegum verði lokað. Veðurstofa Íslands hefur gefið út gular veðurviðvaranir og er óvissustig á Austurlandi vegna snjóflóðahættu.

Hringveginum hefur verið lokað alveg frá Steinum undir Eyjafjöllum að Höfn í Hornafirði. Upplýsingar um vegalokanir má nálgast á vefsíðu Vegagerðarinnar, umferðin.is.

Hellisheiði, Mosfellsheiði, Þrengslum, Suðurstrandavegi og Krýsuvíkurvegi hefur verið lokað vegna veðurs. Þá er vegurinn á Kjalarnesi á óvissustigi til miðnættis og Grindavíkurvegur og Reykjanesbraut til klukkan níu í kvöld. Það þýðir að vegunum getur verið lokað með skömmum fyrirvara. 

Líkt og sjá má á myndum sem birtar hafa verið í Facebook-hópnum Hvernig er færðin á Hellisheiði, Þrengslum og Suðurlandi? má sjá heilu bílaraðirnar sem mynduðust áður en lokað var fyrir umferð um Hellisheiðina.

Á Vesturlandi eru Holtavörðuheiði, Brattabrekka, Fróðárheiði og vegurinn um Hafnarfjall á óvissustigi frá klukkan þrjú. Ófært er um Dynjandisheiði á Vestfjörðum vegna fastra bíla og lélegs skyggnis.

Á Norðurlandi er lokað fyrir umferð um Víkurskarð í dag. Vegurinn um Þverárfjall, Siglufjarðarvegur, Vatnsskarð og Öxnadalsheiði verða á óvissustigi frá klukkan fjögur síðdegis. 

Þá er Vopnafjarðarheiði, Möðrudalsöræfi og Mýrdalsöræfi á óvissustigi frá klukkan þrjú. Sama er í gildi á Fjarðarheiði, í Fagradal og Vatnsskarði eystra fyrir austan.

Núna klukkan þrjú síðdegis eru gular veðurviðvaranir í gildi á Suðurlandi, Suðausturlandi, Miðhálendinu og í Faxaflóa. Síðar í dag taka gular veðurviðvaranir gildi á öllu Norðurlandi, Vestfjörðum og Austurlandi. 

Einnig er óvissustig vegna snjóflóðahættu á Austfjörðum. Spáð er mikilli ofankomu sem byrjar eftir hádegi og verður mesta úrkomuákefðin seinnipartinn og fram á kvöld. 

