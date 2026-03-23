Hafi ekki á­hrif á leigu­markaðinn til skemmri tíma

Smári Jökull Jónsson skrifar
Róbert Farestveit er sviðsstjóri hagfræði- og greiningardeildar ASÍ. Vísir/Lýður Valberg

Sviðsstjóri hjá ASÍ segir nýsamþykkt frumvarp um breytingu á lögum um skammtímagistingu ekki stuðla að þeim breytingum sem þurfi á leigumarkaði. Ekki sé um að ræða bráðaaðgerð sem hafi áhrif á leigumarkaðinn til skemmri tíma. 

Frumvarp atvinnuvegaráðherra um breytingu á lögum um gististaði var samþykkt á Alþingi fyrir helgi. 

Hafa nýju lögin meðal annars áhrif á fyrirtæki sem rekið hafa íbúðahótel og er rekstrarleyfi þeirra nú tímabundið. Endurnýjun rekstrarleyfis krefst þess að fasteignir yrðu endurskilgreindar sem atvinnuhúsnæði í stað íbúða og rekstrarstjóri GreenKey, sem þjónustar meðal annars íbúðahótel, segir í viðtali á Vísi að fallist sveitarfélög ekki á að notkunarflokki fasteignanna sé breytt gæti það þýtt að slíkt hótel þurfi að loka.

Sviðsstjóri hagfræði- og greiningarsviðs ASÍ segist ekki líta á lagabreytinguna sem bráðaaðgerð sem hafi mikil áhrif á leigumarkaðinn til skemmri tíma.

„Þarna eru undir, alla vega það sem snýr að lögaðilunum, um 400 íbúðir sem hafa fimm ára aðlögunartíma og svo er það í höndum sveitarfélaga að ákveða hvort slíkur rekstur geti haldið áfram. Þannig að í okkar huga er þetta ekki aðgerð sem hefur nein stór áhrif til skemmri tíma en gæti stuðlað að meira jafnvægi á húsnæðismarkaði til lengri tíma,“ segir Róbert Farestveit, hagfræðingur og sviðsstjóri hagfræði- og greiningarsviðs ASÍ.

„Þarna er annars vegar verið að bregðast við því að sveitarfélög hafi átt erfitt með að hafa stjórn á skipulagi og að atvinnurekstur hefur átt sér stað í íbúðum sem hugsaðar voru sem íbúðarhúsnæði. Þetta er líka auðvitað gert að ákveðnu leyti til að mæta öryggissjónarmiðum um brunavarnaeftirlit og slíkt.“

Breyti ekki því sem þarf að breyta

Í umsögn ASÍ um málið á sínum tíma sagði að í frumvarpinu væri gengið mun skemur í takmörkun á skammtímaleigu en í mörgum borgum Evrópu, en hámarksfjöldi daga sem einstaklingur getur leigt út fasteign í heimagistingu er áfram níutíu dagar en hefur í sumum borgum verið fækkað í þrjátíu. 

Þá stuðli aðgerðirnar ekki að þeim breytingum sem mest þörf er á.

„Það er ekkert sjálfgefið að þessar íbúðir mæti því endilega. Í okkar huga er það sem mest vantar á markaðinn í dag ódýrari eignir til leigu og eignar. Þá er ég að tala um smærri og hagkvæmari eignir sem miða að fyrstu kaupendum og slíkum hópum,“ bætir Róbert við.

