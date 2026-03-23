Fótbolti

Griezmann að flytja til Flórída

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Antoine Griezmann mun ljúka ferli sínum hjá Atlético Madrid sem markahæsti leikmaður í sögu félagsins. 
Getty/Harry Murphy

Antoine Griezmann er að ganga frá félagaskiptum til Orlando City í MLS deildinni í Bandaríkjunum en hann fer til félagsins í sumar frá Atlético Madrid á Spáni.

Griezmann hefur fengið leyfi frá Atlético til að ferðast til Flórída í vikunni og ganga frá samningi. Hann mun þó spila áfram með Atlético það sem eftir lifir tímabils.

Honum bauðst að ganga frá skiptunum strax, og reyndar hefur Orlando viljað fá hann alveg síðan í janúar, en Griezmann vildi klára tímabilið með Atlético og freista þess að vinna spænska konungsbikarinn eða mögulega Meistaradeildina.

Griezmann er markahæsti leikmaður í sögu Atlético og þrátt fyrir að vera orðinn 35 ára gamall spilar hann enn stórt hlutverk hjá liðinu, þó Diego Simeone noti hann oftast sem varamann.

Félagaskiptin til Orlando hafa lengi legið í loftinu en Marca greinir frá því að bráðum verði allt frágengið. Griezmann mun svo flytja til Flórída í sumar og gæti nýtt tímann á meðan HM stendur yfir en hann hætti með franska landsliðinu árið 2024.

Orlando City hefur áður fengið stórstjörnur úr evrópska fótboltanum til félagsins. Þegar félagið var stofnað árið 2015 var hinn brasilíski Kaká fyrirliði fyrstu þrjú tímabilin. Portúgalski vængmaðurinn Nani spilaði svo með liðinu frá 2019-21.

Spænski boltinn Bandaríski fótboltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið