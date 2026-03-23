Minnir á að flest kynferðisbrotin eigi sér stað á heimilinu

Meint brot gegn barni á Krakkakoti á Álftanesi sem barnayfirvöldum í Garðabæ var tilkynnt um í síðustu viku er komið inn á borð lögreglu. Framkvæmdastjóri Barnaheilla segir eðlilegt að fjöldi frétta um meint brot á leikskólum veki ugg en segir börn alltaf þurfa að njóta vafans.
Greint var frá því um helgina að barnavernd Garðabæjar hafi nú til skoðunar meint brot gegn barni á leikskólanum Krakkakoti á Álftanesi. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu er málið komið inn á borð kynferðisbrotadeildar.
Bætist þetta við mál þau sem nýverið hafa komið upp þar sem tilkynnt er um meint brot gegn börnum á leikskólum, en síðasta ár hefur verið tilkynnt um fjögur slík mál á fjórum leikskólum, síðast í síðustu viku á Akranesi þar sem lögregla hefur slíkt mál til rannsóknar. Tótla I. Sæmundsdóttir framkvæmdastjóri Barnaheilla segir eðlilegt að fjöldi tilkynninga um brot hafi aukist.
„Það er eðlilegt þegar það er mikil umræða í samfélaginu að það komi upp fleiri tilkynningar. Foreldrar eru að lesa í merki og hlusta betur á börnin sín og við viljum auðvitað fá inn fleiri tilkynningar heldur en færri. Við vitum að það eru of mörg mál í gangi svo við viljum að sjálfsögðu að foreldrar séu á varðbergi og kynni sér málin og eigi samtöl við börnin sín.“
Þannig rati málin í eðlilegan farveg hjá fagaðilum sem rannsaki þau og þá hvort skoða þurfi þau betur.
„Við skynjum auðvitað að fólk er hrætt þegar það heyrir fréttir úr samfélaginu af brotum á leikskólum en við vitum hinsvegar að langflest brotin eiga sér stað heima fyrir.“
Mikilvægast sé að hlustað sé á börn og að þau fái þau skilaboð að þau megi segja frá. Mikil breyting hafi orðið á því á undanförnum árum hvernig hugsað sé um réttindi barna og hvort hlustað sé á þau. Börn eigi alltaf að fá að njóta vafans.
„Lengst af var álitið að börn á leikskólaaldri væru of ung til að skilja hvað væri að eiga sér stað, en við vitum að það er mikilvægt strax frá upphafi að ræða við börn um líkama sinn og mörk og að það megi enginn fara yfir þeirra mörk,“ segir Tótla.
„Við viljum að sjálfsögðu að fólk tilkynni frekar heldur en að sitja heima með vafa. Af því að börnin eiga alltaf að fá að njóta vafans. Og svo á það bara að vera hlutverk fagaðila að greina þar úr.“