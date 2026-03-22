Fá­skrúðs­fjarðar­göngin opin á ný

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Fáskrúðsfjarðargöngum var lokað rétt fyrir klukkan níu. Myndin er úr safni.
Fáskrúðsfjarðargöngum var lokað rétt fyrir klukkan níu. Myndin er úr safni.

Fáskrúðsfjarðargöngum var lokað rétt fyrir klukkan níu vegna umferðaróhapps. Ökumaðurinn var fluttur á sjúkrastofnun.

„Það virðist einn bíll hafa lent í óhappi og göngunum var lokað í kjölfarið,“ segir Kristján Ólafur Guðnason, yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Austurlandi. 

Í fréttatilkynningu frá lögreglunni segir að bifreið hafi oltið í göngunum.

„Ökumaðurinn, sem var einn í bifreið sinni, hefur verið fluttur til aðhlynningar á sjúkrastofnun, ekki talinn alvarlega slasaður,“ segir í fréttatilkynningunni.

Á vefsíðu Vegagerðarinnar, umferðin.is, má sjá að göngunum var lokað tíu mínútur í níu í morgun. Göngin voru opnuð á ný um klukkan hálf ellefu.

Fréttin hefur verið uppfærð.

Lögreglumál Fjarðabyggð

