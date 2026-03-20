Chuck Norris er látinn

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Chuck Norris átti langan feril í Hollywood og var jafnframt með svarta beltið í fjölmörgum bardagaíþróttum. Getty

Bardagakappinn og leikarinn Chuck Norris er látinn, 86 ára að aldri. Hann lést í gærmorgun í Havaí eftir að hafa verið lagður þar inn á spítala fyrr í vikunni.

Dægurmálamiðillinn TMZ greinir frá andláti hans en fjölskylda Norris greindi frá andlátinu með færslu á Instagram fyrr í dag.

„Fjölskylda okkar er hrygg í bragði yfir því að deila fregnum af skyndilegu andláti okkar elskaða Chucks Norris í gærmorgun. Við viljum halda kringumstæðunum út af fyrir okkur en þið megið vita að hann var umkringdur fjölskyldu sinni og fór í friði,“ sagði í færslu fjölskyldunnar.

Byrjaði allt saman í Suður-Kóreu

Chuck Norris, fullu nafni Carlos Ray Norris, fæddist í bænum Ryan í Oklahoma 10. mars 1940. Lengst framan af æsku sinni var Norris hlédrægur og lét lítið fyrir sér fara. Hann gekk í bandaríska flugherinn og við störf í Suður-Kóreu kynntist hann bardagalistinni Tang Soo Do.

Eftir að hann sneri heim úr hernum hélt hann áfram þjálfun sinni í bardagaíþróttum og opnaði sinn eigin bardagasal. Norris keppti í fjölmörgum bardagagreinum, vann fjölda titla og öðlaðist svarta beltið í karate, taekwondo, Tang Soo Do, brasilísku jiu jitsu og júdói.

Norris þjálfaði fjölmarga Hollywood-leikara í undirbúningi þeirra fyrir bardagamyndir og fór síðan sjálfur út í leiklistina. Vinur Norris, kung fu-stjarnan Bruce Lee, bauð honum að leika illmennið á móti sér í kvikmyndinni The Way of the Dragon (1972). 

Hasarstjarna og ódauðlegt meme

Næstu ár lék Norris í ýmsum bardagamyndum og fékk síðan sín fyrstu aðalhlutverk í myndunum Breaker! Breaker! (1977) og Good Guys Wear Black (1978). 

Eftir það varð Norris að vinsælli hasarstjörnu og lék í myndum á borð við Missing in Action (1984) og Delta Force (1986) og sem Texas-löggann Cordell Walker í CBS-þáttunum Walker, Texas Ranger á tíunda áratugnum.

Upp úr aldamótum fækkaði hlutverkum Norris en hann lék þó í stöku myndum, svo sem The Expendables 2 (2012). 

Þrátt fyrir að hafa dregið sig úr sviðsljósinu hefur nafn hans haldist þekkt í menningunni, ekki síst vegna ýmiss konar gríns og meme-a á netinu sem hverfast í kringum hugmyndina um að Norris sé ódrepandi afl.

Norris fagnaði 86 ára afmæli fyrir tíu dögum síðan og birti myndband af því tilefni þar sem hann var að boxa á Havaí. Við færsluna skrifaði hann: „Ég eldist ekki. Ég fer upp um stig,“ og þakkaði jafnframt fyrir enn eitt árið undir beltinu.

Norris lætur eftir sig fimm börn, leikarann Mike, NASCAR-ökuþórinn Eric, Dinu, og tvíburana Dakota og Danilee; þrettán barnabörn, eiginkonuna Gena O'Kelley og bróðurinn Aaron Norris.

Fréttin hefur verið uppfærð.

Chuck Norris lagður inn á spítala

Hinn gallharði Chuck Norris var lagður inn á spítala eftir bráðartilvik í Havaí á dögunum. Þrátt fyrir það er bandaríski kvikmyndaleikstjórinn sagður vera í góðu skapi.



