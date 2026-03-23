Íbúa­kosning væri ein­föld sátta­leið í Skaga­firði

Þórarinn Þórarinsson skrifar
Daníel Þór telur sig færan í flestan sjó og kastaði sér út í undirbúning undirskriftasöfnunar í Skagafirði þegar meirihluti sveitarstjjornar felldi tillögu um að framhald framkvæmda við nýtt Menningarhús færi í íbúakosningu.
„Ég hef fulla trú á því að niður­staða kosninga muni leiða í ljós and­stöðu við Menningar­húsið í núverandi mynd,“ segir Sauðkrækingurinn Daníel Þór Gunnars­son, vongóður um að undir­skriftasöfnun geti þrýst á lausn harka­legrar deilu um nýtt menningar­hús í Skagafirði með íbúa­kosningu sam­hliða sveitar­stjórnar­kosningunum í maí.

„Mér fannst ég verða að gera eitt­hvað til að koma sjónar­miðum mínum og um­ræðunni í sveitarfélaginu á fram­færi þegar ég frétti að meiri­hluti sveitar­stjórnar hefði hafnað til­lögu um að í vor yrði efnt til íbúa­kosningar um hvort halda eigi áfram upp­byggingu menningar­húss á Sauðárkróki.“

Byggðalistinn stóð að til­lögunni sem var felld á síðasta sveitar­stjórnar­fundi og varð til þess að Daníel Þór sá ekki annan leik í stöðunni en að blása til undir­skriftasöfnunar.

Sér­kenni­leg for­gangs­röðun

„Mér finnst mikil synd að helsta for­gangs­at­riði meiri­hluta sveitar­stjórnar sé að byggja menningar­hús sem að margra mati upp­fyllir ekki þarfir sam­félagsins í dag,“ segir hann. „Á meðan ungir for­eldrar fá ekki daggæslu fyrir börnin sín eftir fæðingar­or­lof og verða á meðan fyrir veru­legri tekju­skerðingu með til­heyrandi álagi.“

Hann telur einnig aug­ljóst að byggingar- og rekstrar­kostnaður Menningar­hússins muni fara veru­lega fram úr áætlunum sem aftur minnki svigrúm „til þess að lækka fast­eignaálögur á íbúa í Skagafirði.“

Daníel Þór segist sann­færður um að ef af undir­skriftasöfnuninni verður þá muni hún draga fram mikla and­stöðu við að Menningar­húsið rísi í fyrir­hugaðri mynd. „Þetta þarf samt ekki að þýða að íbúar séu mót­fallnir menningar­húsi yfir höfuð.“

Sér engar hindranir

Þótt harka sé að færast í átökin og orða­skakið um fram­kvæmdina segist Daníel Þór, að­spurður, ekki eiga von á að reynt verði að leggja steina í götu þeirra sem vilja knýja á um íbúa­kosningu í krafti undir­skrifta.

„Að mínu mati væri það fá­sinna, þar sem ég get ekki séð að það muni hafa neitt annað en jákvæð áhrif á verk­efnið og ímynd sveitarfélagsins að íbúar fái að segja sinn hug og á sama tíma gefa íbúum kost á að fá hlut­deild í verk­efninu.“

Eins og Vísir hefur þegar fjallað um metur Einar Einars­son, for­seti sveitar­stjórnar og einn helsti hvata­maðurinn að því að fram­kvæmdir við menningar­húsið hefjist sem fyrst, stöðuna allt öðru­vísi en Daníel Þór og segist engar áhyggjur hafa af söfnun undir­skrifta.

Fólk fylgi sann­færingunni

„Ég hef al­gjör­lega fulla trú á því að mikill meiri­hluti Skag­firðinga styðji þessa fram­kvæmd og við erum með áætlað fjár­magn í þetta.“

Viðmæ­lendum Vísis um þetta hita­mál í Skagafirði ber flestum saman um að raddir þeirra sem vilji að menningar­húsið rísi sem fyrst séu al­mennt háværari og fyrir­ferðar­meiri á sam­félags­miðlum.

Einar Eðvald Einarsson, forseti sveitarstjórnar Skagafjarðar, er mjög áfram um byggingu Menningarhússins. Hann telur meirihluta íbúanna að baki sér og segist engar áhyggjur hafa af undirskriftasöfnuninni.Vísir/Vilhelm

Þetta breyti því þó ekki að margir beri óánægju sína í hljóði til þess að verða ekki undir hrað­lest byggingar­sinna. „Ég treysti á að fólk geti staðið með sinni sann­færingu óháð skoðunum annarra,“ segir Daníel Þór þegar hann er spurður hvort hætta sé á því að um­ræðan sé að komast á það hita­stig að fólk muni jafn­vel veigra sér við að setja nafn sitt á listann.

Meiri­hlutinn á fullri ferð

„Eru ekki öll mál­efni sem brenna á íbúum kosninga­mál?“ spyr Daníel Þór þegar hann er spurður hvort það stefni í að rifrildið um menningar­húsið verði fyrir­ferðar­mikið kosninga­mál í Skagafirði.

„Það verður bara að koma í ljós hvað brennur á fólki fyrir kosningar í vor. Það virðist samt vera þannig að Framsóknar- og Sjálf­stæðis­flokkur séu að keyra þetta áfram núna fyrir kosningar og þar af leiðandi er þessi bygging mikið í um­ræðunni.“

Daníel Þór segir hins vegar að vanda þurfi til verka og ekki keyra hlutina óvandað í gegn. Hvað slík vinnu­brögð varðar segir hann sporin hræða og bendir á sýninguna 1238 sem hafi farið langt fram úr kostnaðaráætlun.

Sporin hræða

„Óvissa ríkir um sýninguna og hverjar af­leiðingar hennar verða fyrir sveitarfélagið. Mikil leynd hvílir yfir þessu verk­efni og íbúar Skaga­fjarðar hafa enn ekki fengið svör við því sem er í gangi þar og kostnaði sveitarfélagsins við það.



Ég tel að fólk í Skagafirði sé orðið þreytt á því að fá ekkert um stóru málin að segja þar sem svona stórar fram­kvæmdir hafa mikil áhrif á skuldastöðu sveitarfélagsins,“ segir Daníel Þór og bætir við að á sínum tíma hafi íbúar ekki fengið neitt að segja um sýndar­veru­leika­safnið 1238.

„Mér finnst því mikilvægt að íbúar sveitarfélagsins fái góða kynningu á menningar­húsinu og fái að kjósa um það hvort þeir vilji þetta til­tekna menningar­hús eða ekki. Ég held að mest sátt náist um málið með lýðræðis­legri niður­stöðu og að fólk fái að kjósa um málið.“

