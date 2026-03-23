„Ég hef fulla trú á því að niðurstaða kosninga muni leiða í ljós andstöðu við Menningarhúsið í núverandi mynd,“ segir Sauðkrækingurinn Daníel Þór Gunnarsson, vongóður um að undirskriftasöfnun geti þrýst á lausn harkalegrar deilu um nýtt menningarhús í Skagafirði með íbúakosningu samhliða sveitarstjórnarkosningunum í maí.
„Mér fannst ég verða að gera eitthvað til að koma sjónarmiðum mínum og umræðunni í sveitarfélaginu á framfæri þegar ég frétti að meirihluti sveitarstjórnar hefði hafnað tillögu um að í vor yrði efnt til íbúakosningar um hvort halda eigi áfram uppbyggingu menningarhúss á Sauðárkróki.“Byggðalistinn stóð að tillögunni sem var felld á síðasta sveitarstjórnarfundi og varð til þess að Daníel Þór sá ekki annan leik í stöðunni en að blása til undirskriftasöfnunar.
„Mér finnst mikil synd að helsta forgangsatriði meirihluta sveitarstjórnar sé að byggja menningarhús sem að margra mati uppfyllir ekki þarfir samfélagsins í dag,“ segir hann. „Á meðan ungir foreldrar fá ekki daggæslu fyrir börnin sín eftir fæðingarorlof og verða á meðan fyrir verulegri tekjuskerðingu með tilheyrandi álagi.“Hann telur einnig augljóst að byggingar- og rekstrarkostnaður Menningarhússins muni fara verulega fram úr áætlunum sem aftur minnki svigrúm „til þess að lækka fasteignaálögur á íbúa í Skagafirði.“Daníel Þór segist sannfærður um að ef af undirskriftasöfnuninni verður þá muni hún draga fram mikla andstöðu við að Menningarhúsið rísi í fyrirhugaðri mynd. „Þetta þarf samt ekki að þýða að íbúar séu mótfallnir menningarhúsi yfir höfuð.“
Þótt harka sé að færast í átökin og orðaskakið um framkvæmdina segist Daníel Þór, aðspurður, ekki eiga von á að reynt verði að leggja steina í götu þeirra sem vilja knýja á um íbúakosningu í krafti undirskrifta.„Að mínu mati væri það fásinna, þar sem ég get ekki séð að það muni hafa neitt annað en jákvæð áhrif á verkefnið og ímynd sveitarfélagsins að íbúar fái að segja sinn hug og á sama tíma gefa íbúum kost á að fá hlutdeild í verkefninu.“Eins og Vísir hefur þegar fjallað um metur Einar Einarsson, forseti sveitarstjórnar og einn helsti hvatamaðurinn að því að framkvæmdir við menningarhúsið hefjist sem fyrst, stöðuna allt öðruvísi en Daníel Þór og segist engar áhyggjur hafa af söfnun undirskrifta.
„Ég hef algjörlega fulla trú á því að mikill meirihluti Skagfirðinga styðji þessa framkvæmd og við erum með áætlað fjármagn í þetta.“Viðmælendum Vísis um þetta hitamál í Skagafirði ber flestum saman um að raddir þeirra sem vilji að menningarhúsið rísi sem fyrst séu almennt háværari og fyrirferðarmeiri á samfélagsmiðlum.
Þetta breyti því þó ekki að margir beri óánægju sína í hljóði til þess að verða ekki undir hraðlest byggingarsinna. „Ég treysti á að fólk geti staðið með sinni sannfæringu óháð skoðunum annarra,“ segir Daníel Þór þegar hann er spurður hvort hætta sé á því að umræðan sé að komast á það hitastig að fólk muni jafnvel veigra sér við að setja nafn sitt á listann.
„Eru ekki öll málefni sem brenna á íbúum kosningamál?“ spyr Daníel Þór þegar hann er spurður hvort það stefni í að rifrildið um menningarhúsið verði fyrirferðarmikið kosningamál í Skagafirði.„Það verður bara að koma í ljós hvað brennur á fólki fyrir kosningar í vor. Það virðist samt vera þannig að Framsóknar- og Sjálfstæðisflokkur séu að keyra þetta áfram núna fyrir kosningar og þar af leiðandi er þessi bygging mikið í umræðunni.“Daníel Þór segir hins vegar að vanda þurfi til verka og ekki keyra hlutina óvandað í gegn. Hvað slík vinnubrögð varðar segir hann sporin hræða og bendir á sýninguna 1238 sem hafi farið langt fram úr kostnaðaráætlun.
„Óvissa ríkir um sýninguna og hverjar afleiðingar hennar verða fyrir sveitarfélagið. Mikil leynd hvílir yfir þessu verkefni og íbúar Skagafjarðar hafa enn ekki fengið svör við því sem er í gangi þar og kostnaði sveitarfélagsins við það.
Ég tel að fólk í Skagafirði sé orðið þreytt á því að fá ekkert um stóru málin að segja þar sem svona stórar framkvæmdir hafa mikil áhrif á skuldastöðu sveitarfélagsins,“ segir Daníel Þór og bætir við að á sínum tíma hafi íbúar ekki fengið neitt að segja um sýndarveruleikasafnið 1238.„Mér finnst því mikilvægt að íbúar sveitarfélagsins fái góða kynningu á menningarhúsinu og fái að kjósa um það hvort þeir vilji þetta tiltekna menningarhús eða ekki. Ég held að mest sátt náist um málið með lýðræðislegri niðurstöðu og að fólk fái að kjósa um málið.“