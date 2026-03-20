Einn helsti samstarfsmaður Berlusconi látinn Kjartan Kjartansson skrifar 20. mars 2026 14:00 Umberto Bossi (t.h.) með Silvio Berlusconi á góðri stundu árið 2006. Þeir mynduðu kosningabandalag á tíunda áratugnum og átti Norðurbandalagið sæti í nokkrum ríkisstjórnum auðkýfingsins Berlusconi. AP/Antonio Calanni Umberto Bossi, stofnandi ítalska harðlínuflokksins Norðurbandalagsins, er látinn 84 ára að aldri. Undir stjórn Bossi átti flokkurinn sæti í ríkisstjórnum Silvios Berlusconi, þáverandi forsætisráðherra. Bossi var áhrifamikill í ítölskum stjórnmálum frá því að hann stofnaði Norðurbandalagið undir lok níunda áratugs síðustu aldar. Hann var einnig afar umdeildur, meðal annars fyrir að kalla eftir sjálfstjórn og jafnvel aðskilnaði norðurhéraða Ítalíu. Norðurbandalagið fór úr því að vera lítill héraðsflokkur í að móta ítalskt samfélag með samstarfi sínu við Berlusconi og Áfram Ítaíu, flokk hans. Boss gegndi ráðherraembættum í ríkisstjórnum Berlusconi árið 2001 til 2004 og aftur frá 2008 til 2011. Bossi fékk alvarlegt heilablóðfall árið 2004 en hélt áfram stjórnmálaþátttöku þrátt fyrir það. Hann hætti sem leiðtogi Norðurbandalagsins vegna ásakana um misferli með fjármuni flokksins árið 2012. AP-fréttastofan segir að Bossi hafi áfram haft mikil áhrif á flokkinn sem hann stofnaði þrátt fyrir að hann ætti í nokkuð stormasömu sambndi við Matteo Salvini, núverandi leiðtoga hans. Berlusconi lést árið 2023, 86 ára gamall.