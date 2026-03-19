Sjónvarpsstöðin ABC hefur ákveðið að taka nýjustu þáttaröð The Bachelorette af dagskrá eftir að myndskeið af raunveruleikastjörnunni Taylor Frankie Paul, piparjónku seríunnar, að beita fyrrverandi kærasta sinn heimilisofbeldi, fór í dreifingu. Frumsýna átti þáttaröðina eftir þrjá daga.
Paul er best þekkt fyrir hispurslausa framkomu sína sem aðalstjarna raunveruleikaþáttanna The Secret Lives of Mormon Wives auk þess sem hún hefur haslað sér völl sem áhrifavaldur í svokölluðum MomTok-kima samfélagsmiðilsins TikTok.
Hún vakti mikla athygli árið 2022 þegar hún opnaði sig um að hafa stundað frjálsar ástir, þvert á strangar reglur mormónatrúarinnar en samkvæmt þeim er kynlíf utan hjónabands og neysla áfengis, tóbaks og koffíns meðal þess sem er bannað.
Bandaríski slúðurmiðillinn TMZ birti í dag myndband frá 2023 af Paul standa í stimpingum við þáverandi sambýlismann sinn, Dakota Mortensen. Í myndbandinu sést hún meðal annars kasta stólum í Mortensen að barnungri dóttur þeirra viðstaddri. Paul var handtekin og ákærð fyrir alvarlega líkamsárás og heimilisofbeldi vegna málsins.
Lögreglan í Draper City í Utah hefur staðfest við People að embættið standi að rannsókn á Paul og Mortenson, sem varðar heimilisofbeldi.
Varað er við efni myndbandsins að neðan.
Frá því að myndbandið var birt hafa talsmenn Disney, sem á sjónvarpsstöðina ABC, staðfest að framleiðslu nýjustu þáttaraðar The Bachelor, með Paul í aðalhlutverki, hafi verið hætt. Fyrirhugað var að sýna fyrsta þátt þáttaraðarinnar eftir þrjá daga.
Viðskiptamiðillinn Forbes hefur eftir talsmönnum Paul að birting myndbandsins sé hluti af áralangri herferð sem snúist um að sverta mannorð hennar án tillits til dóttur Paul og Mortensen. Myndbandið sé gamalt og algjörlega úr samhengi.
Í þessari frétt er fjallað um heimilisofbeldi. Verðir þú fyrir heimilisofbeldi eða ef grunur vaknar um slíkt er bent á lögreglu í síma 112, Kvennaathvarfið í síma 561-1205 og hjálparsíma Rauða krossins í 1717.