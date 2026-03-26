Sorphirða fór fram þrátt fyrir vonskuveður

Sorphirða fór fram í Reykjavík í morgun í ákveðnum hverfum og í Kópavogi samkvæmt ábendingum. Fréttastofa hefur fengið nokkrar ábendingar frá lesendum sem furða sig á því að sorphirðufólk hafi verið sent af stað þegar aðrir voru beðnir að vera heima.
„Þeir fóru af stað í morgun og ætluðu að sjá hvað þeir kæmust langt. Það er að koma annatími vegna páskanna og þeir ætluðu að bæta sér upp það á laugardag en svo er spáin svo slæm þá líka,“ segir Eva Bergþóra Guðbergsdóttir upplýsingafulltrúi hjá Reykjavíkurborg.
Hún segir versta veðrið hafa átt að vera klukkan tíu og því sé sorphirðufólk að hætta fljótlega.
Eva Bergþóra segist skilja furðu fólks vegna ábendinga um að vera heima en sorphirðan hafi viljað ná nokkrum tímum til að vinna sér í haginn sorphirðu fyrir páskana.